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Perú: agroexportaciones suman US$2.220 millones en enero y febrero y crecen 6,7%

"Esto ratifica al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

EE. UU., China y México son algunos de los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas. Foto: Composición LR.
EE. UU., China y México son algunos de los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas. Foto: Composición LR.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció este lunes 20 de abril que en el primer bimestre del 2026 (enero y febrero) las exportaciones agrarias sumaron US$2.220 millones, lo que representó un aumento de 6,7% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del 2025.

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Del total exportado hasta febrero de 2026, las agroexportaciones tradicionales representaron el 6,4%, mientras que las no tradicionales concentraron el 93,6% restante.

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La actualidad de las agroexportaciones tradicionales

Del total exportado hasta febrero de este año, las agroexportaciones tradicionales representaron el 6,4%, mientras que las no tradicionales alcanzaron el 93,6%. En el periodo analizado, las exportaciones tradicionales sumaron US$141 millones, con un aumento de 60,8% frente al 2025.

Este resultado se explicó por mayores envíos de café sin tostar sin descafeinar (US$131 millones) y melaza de caña (US$2 millones), con alzas de 71,9% y 40,9%. Cabe señalar que ambos productos concentraron el 94,4% del total de agroexportaciones tradicionales.

¿Cuál es la situación de las exportaciones no tradicionales?

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$2.079 millones, con un crecimiento de 4,3%, según el Midagri. Destacaron uvas frescas con US$676 millones (32,5%), arándanos frescos con US$265 millones (12,7%), mangos frescos con US$197 millones (9,5%) y paltas con US$75 millones (3,6%).

También sobresalieron cacao en grano crudo (US$47 millones), espárragos frescos (US$42 millones), alimentos para animales (US$35 millones), alcohol etílico (US$34 millones), mango congelado (US$30 millones) y carmín de cochinilla (US$25 millones). Estos diez productos concentraron el 68,5% de la oferta no tradicional.

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Los 10 principales mercados de exportaciones peruanas

Los principales destinos de las exportaciones agrarias del Perú, según el Midagri, fueron Estados Unidos, China, México, Países Bajos, Inglaterra, España, Chile, Canadá, Ecuador y Colombia. Cabe precisar que estos países concentraron el 81,4% del valor FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) total exportado en el periodo analizado.

Asimismo, en febrero del 2026, las exportaciones agrarias sumaron US$878 millones. Esta cifra mostró un crecimiento de 2,8% frente a los US$854 millones del mismo mes del año anterior. "Esto ratifica al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo", precisó la cartera.

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