Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Manchester ha desenterrado los restos de la antigua ciudad de Imet. Foto: Ministerio de Turismo y Arqueología de Egipto

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Manchester ha desenterrado los restos de la antigua ciudad de Imet. Foto: Ministerio de Turismo y Arqueología de Egipto

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Arqueólogos de la Universidad de Manchester y de la Universidad de Sadat City, en Egipto, descubrieron la antigua ciudad egipcia de Imet, enterrada bajo el yacimiento Tell el-Fara'in, en el delta oriental del Nilo. La excavación realizada en 2025 utilizó una combinación de imágenes satelitales de alta resolución y trabajo de campo arqueológico tradicional para descubrir un próspero centro urbano que data de alrededor del siglo IV a. C.

El egiptólogo Nicky Nielsen afirmó que Imet está "emergiendo como un sitio clave para replantear la arqueología del Egipto del Período Tardío". Su equipo identificó concentraciones de elementos arquitectónicos —grupos de arquitectura de adobe— antes de que la excavación sacara a la luz un vasto paisaje urbano notablemente bien conservado.

¿Qué estructuras encontraron bajo el yacimiento arqueológico en Egipto?

Uno de los hallazgos arquitectónicos más importantes es un conjunto de casas-torre de varios pisos construidas sobre cimientos robustos. "Estas casas-torre se encuentran principalmente en el delta del Nilo, entre el Período Tardío y la época romana, y son raras en otras partes de Egipto", afirmó Nielsen. "Su presencia aquí demuestra que Imet era una ciudad próspera y densamente poblada, con una compleja infraestructura urbana".

El descubrimiento de Imet revela cómo los antiguos egipcios utilizaban casas-torre verticales para adaptarse al hacinamiento urbano en el delta del Nilo. Foto: Ministerio de Turismo y Arqueología de Egipto

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto indicó que el trabajo se centró en un montículo y se basó en imágenes satelitales Landsat y de teledetección. Una vez que los arqueólogos excavaron, los patrones observados desde arriba comenzaron a transformarse en muros, pisos y espacios habitables.

¿Cómo vivían los habitantes en la antigua ciudad de Egipto?

Los arqueólogos también descubrieron un espacio pavimentado para el procesamiento de grano, corrales para animales y un gran edificio ceremonial del período ptolemaico medio. La estructura se construyó sobre una antigua vía procesional que conducía al templo de Wadjet, la deidad patrona de la ciudad y símbolo de protección en el Bajo Egipto. El abandono de esta estructura refleja un cambio en las prácticas religiosas durante el período ptolemaico.

Los descubrimientos en el yacimiento permiten vislumbrar de cerca la vida cotidiana y la cultura religiosa. Entre los tesoros se encuentra una vasija de cocina del siglo IV a. C. con restos de un guiso de tilapia en su interior, que fue hallada aún sobre su antiguo fogón.

Entre los objetos rituales desenterrados figuraban una figurilla ushabti de loza verde de la XXVI Dinastía, que se cree que servía como sirviente del difunto en el más allá; un sistro de bronce, un antiguo instrumento musical, decorado con las dos cabezas de la diosa Hathor; y una estela del dios Harpócrates, de pie sobre cocodrilos, con la figura protectora del dios Bes sobre este. Estos objetos demuestran "una rica cultura espiritual", afirmó Nielsen.