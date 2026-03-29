Exportaciones peruanas con valor agregado a México superan los US$100 millones en enero de 2026

Exportación del Perú con valor agregado a México supera los US$ 100 millones en enero 2026. | ADEX

Exportación del Perú con valor agregado a México supera los US$ 100 millones en enero 2026. | ADEX

Las exportaciones peruanas con valor agregado hacia México alcanzaron US$ 102 millones en enero de 2026, cifra que representa el 92% del total enviado a ese país, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La agroindustria lideró el desempeño al concentrar el 63% de los envíos, consolidándose como el principal motor del comercio bilateral. El sector destacó al colocar tres productos entre los cinco principales, y registró despachos por US$ 69,9 millones, seguido por los sectores químico (US$ 13,5 millones), pesca y acuicultura (US$ 4,9 millones) y siderometalurgia (US$ 4,7 millones).

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Las uvas frescas fueron el producto estrella, con US$ 49,7 millones exportados, lo que significó un crecimiento de 51% respecto a enero del 2025 (US$ 33 millones).

Otros productos relevantes fueron el aceite de palma (US$ 7,6 millones) , la pota (US$ 4,1 millones) , la páprika (US$ 3,1 millones) y el carmín de cochinilla (US$ 2,1 millones) .

Envíos a México marcaron un aumento de 16,8% durante 2025

Según el sistema ADEX Data Trade, en 2025 los envíos totales del Perú a México sumaron US$ 1.036 millones, un incremento de 16,8% respecto al 2024 (US$ 886,8 millones). Se trató del mayor monto histórico, marcando por primera vez el superávit de los US$1.000 millones en la relación comercial.

Este crecimiento estuvo impulsado por un aumento del 50% en los volúmenes despachados frente al año anterior, además de mejores cotizaciones internacionales para algunos productos. La agroindustria y los rubros manufactureros mostraron el mayor dinamismo.

El sector no tradicional concentró el 89% del total exportado en 2025, casi cuadruplicando la cifra del 2012 (US$ 244,1 millones), año en que entró en vigor el Acuerdo de Integración Comercial Perú–México.

Las exportaciones con valor agregado sumaron US$ 920,6 millones en 2025, con un crecimiento de 21,3% frente a 2024. La agroindustria lideró este grupo con US$ 515 millones, equivalente al 49,7% del total y con un incremento de 29,9%, impulsado principalmente por mayores envíos de uvas.