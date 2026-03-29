Exportaciones peruanas con valor agregado a México superan los US$100 millones en enero de 2026
Las exportaciones peruanas hacia México alcanzaron los US$102 millones en enero de 2026, representando el 92% del total enviado, según la Asociación de Exportadores (ADEX).
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Las exportaciones peruanas con valor agregado hacia México alcanzaron US$ 102 millones en enero de 2026, cifra que representa el 92% del total enviado a ese país, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
La agroindustria lideró el desempeño al concentrar el 63% de los envíos, consolidándose como el principal motor del comercio bilateral. El sector destacó al colocar tres productos entre los cinco principales, y registró despachos por US$ 69,9 millones, seguido por los sectores químico (US$ 13,5 millones), pesca y acuicultura (US$ 4,9 millones) y siderometalurgia (US$ 4,7 millones).
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- Las uvas frescas fueron el producto estrella, con US$ 49,7 millones exportados, lo que significó un crecimiento de 51% respecto a enero del 2025 (US$ 33 millones).
- Otros productos relevantes fueron el aceite de palma (US$ 7,6 millones), la pota (US$ 4,1 millones), la páprika (US$ 3,1 millones) y el carmín de cochinilla (US$ 2,1 millones).
Envíos a México marcaron un aumento de 16,8% durante 2025
Según el sistema ADEX Data Trade, en 2025 los envíos totales del Perú a México sumaron US$ 1.036 millones, un incremento de 16,8% respecto al 2024 (US$ 886,8 millones). Se trató del mayor monto histórico, marcando por primera vez el superávit de los US$1.000 millones en la relación comercial.
Este crecimiento estuvo impulsado por un aumento del 50% en los volúmenes despachados frente al año anterior, además de mejores cotizaciones internacionales para algunos productos. La agroindustria y los rubros manufactureros mostraron el mayor dinamismo.
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El sector no tradicional concentró el 89% del total exportado en 2025, casi cuadruplicando la cifra del 2012 (US$ 244,1 millones), año en que entró en vigor el Acuerdo de Integración Comercial Perú–México.
Las exportaciones con valor agregado sumaron US$ 920,6 millones en 2025, con un crecimiento de 21,3% frente a 2024. La agroindustria lideró este grupo con US$ 515 millones, equivalente al 49,7% del total y con un incremento de 29,9%, impulsado principalmente por mayores envíos de uvas.