Exportaciones peruanas cerraron el 2025 con más de US$90.000 millones por alza de cobre y oro

Solo en diciembre de 2025, las exportaciones sumaron US$ 9 mil 351 millones, el nivel mensual más alto registrado, con un crecimiento de 36.9% frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado del año, los envíos al exterior ascendieron a US$ 90 mil 082 millones, lo que representó un crecimiento de 21% frente al 2024. Con este resultado, el Perú superó a Argentina, que cerró el año con exportaciones cercanas a US$ 87 mil millones, aunque se mantuvo por debajo de México, Brasil y Chile, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).

No obstante, desde el gremio exportador advirtieron que parte del avance estuvo impulsado por los mayores precios internacionales, especialmente de productos tradicionales, lo que elevó el valor de los envíos aún cuando el volumen exportado no necesariamente creció al mismo ritmo.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, señaló que el reto no pasa solo por vender más de lo mismo, sino por incrementar el volumen de aquellas partidas con menor participación en la canasta exportadora, a fin de reducir la dependencia de los productos tradicionales.

En ese contexto, destacó la Política Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que tiene como meta superar los US$ 121 mil millones en exportaciones, aunque advirtió que para alcanzarla será necesario fortalecer nuevos motores de crecimiento e impulsar políticas que permitan diversificar la oferta exportadora.

De acuerdo con ADEX, los envíos tradicionales sumaron US$ 66 mil 608 millones, concentrando el 73.9% del total exportado. La minería lideró con US$ 58 mil 683 millones, impulsada por mayores ventas de cobre y oro en bruto, favorecidas por el alza de los precios internacionales. Le siguieron los hidrocarburos, la pesca y el agro primario.

Por su parte, la oferta con valor agregado alcanzó US$ 23 mil 474 millones, equivalente al 26.1% del total, con la agroindustria, el sector químico, la pesca y acuicultura y la siderometalurgia como los principales subsectores.

Entre los productos más demandados figuran los arándanos, paltas, uvas frescas, pota congelada y cacao, así como alambre y chapas de cobre, zinc sin alear y fosfatos de calcio.

