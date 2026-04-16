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Economía

Petroperú: Gobierno dice que no la privatizará, pero ralentiza su financiamiento y continúa con el decreto de Jerí

En busca de asegurar el voto de confianza, el premier Luis Arroyo ratificó la continuidad del decreto de urgencia que privatiza Petroperú y recordó que evalúan el financiamiento, pero sin precisar montos ni mecanismo, mientras la petrolera pierde mercado ante privados por la falta de recursos.

El premier Luis Arroyo precisó que este apoyo de financiamiento a Petroperú no será un “salvataje ilimitado".
El premier Luis Arroyo precisó que este apoyo de financiamiento a Petroperú no será un “salvataje ilimitado".

En busca de asegurar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, afirmó ante el Congreso que el Gobierno dotará de medidas para ayudar a Petroperú, mientras la empresa petrolera, quien cumple un rol de estabilizador de precios en el mercado local, desde el 31 de diciembre de 2025 no recibe apoyo y está próxima a "morir por inanición", según han apuntado diversos especialistas energéticos a este diario.

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Arroyo recordó que el Ejecutivo "viene evaluando un esquema de financiamiento estrictamente acotado y condicionado", orientado a evitar una interrupción en el abastecimiento de combustibles. Sin embargo, no detalló monto ni modalidad (si será aval del Estado vía préstamo en la banca privada o una inyección directa de recursos públicos), mientras tanto la empresa pierde mercado ante privados y refinando apenas 60.000 barriles de crudo de 95.000.

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En declaraciones anteriores a La República, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, sostuvo que debido a la "lentitud de la respuesta del Gobierno, se está perdiendo mercado aceleradamente porque la empresa pública no está logrando cubrir su cuota en el mercado". "Este es un problema que ya tiene buen tiempo", apuntó.

El premier precisó que este apoyo de financiamiento no será un “salvataje irrestricto", sino una medida excepcional de reestructuración para cubrir necesidades críticas de operación, "bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables". La medida de ayuda, afirma, garantizaría el abastecimiento de combustibles y proteger a la población ubicada en zonas alejadas.

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Además, señaló que el Gobierno exigirá a la empresa que adopte medidas de ajuste, como la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos. Como parte de la solución, "se promoverá la participación de capital privado", afirmó.

Mantiene el decreto de urgencia de Jerí

De esta forma, afirmó que el Gobierno de José María Balcázar continuará con el Decreto de Urgencia 010-2025, documento que promovió el vacado presidente José Jerí en las postrimerías del 2025, pese a que, como lo han advertido diversos organismos independientes como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) "es inconstitucional".

Por último, mencionó que "Petroperú no será privatizada", una declaración que no se condice cuando se mantiene el plan de vender activos estratégicos como la moderna Refinería de Talara, cuya modalidad podría ser vía concesión a privados de 30 a 60 años.

La congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión del Consumidor, cuestionó la "falta de estrategia para llevar adelante la protección de Petroperú a fin de asegurar la energía en el país". En la misma línea, el parlamentario Guido Bellido criticó que el Ejecutivo se mantiene inmóvil frente al desmantelamiento de la empresa.

"En unos días vamos a amanecer con que la Refinería de Talara va a estar en manos de otro privado y así aniquilando a Petroperú en todos sus componentes. Eso no puede continuar", observó el legislador.

En diálogo con La República, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, señaló que la impasibilidad del Gobierno está agravando la operatividad de la empresa estatal, y criticó que en medio de la recuperación, el Gobierno no haya destinado recursos para sostener las operaciones de Petroperú y aumentar la producción de combustibles.

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En la medida en que la Refinería de Talara se ha estado trabajando a media máquina (en un 60%), frente a su capacidad instalada, según ha advertido el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), "los resultados de los estados financieros al primer trimestre del 2026 saldrían negativos, no por fallas operativas, sino por la inacción o presunta intencionalidad del Gobierno".

"Hay una indiferencia de parte del Poder Ejecutivo. Petroperú a pesar de sus limitaciones todavía tiene para producir, pero ahora será más grave. Tendrá que importar más caro lo que demanda el mercado nacional", indicó.

Datos:

-Petroperú tiene más del 85% de participación en departamentos como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la competencia privada es casi inexistente.

-Controla el 25% del mercado de combustibles en todo el país. Esta participación ha venido disminuyendo frente al 36% del 2021.

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