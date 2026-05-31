Sector textil peruano sufre por crisis en Medio Oriente: envíos retroceden 8% y ventas a EE.UU. se desploman 12,3% en el primer trimestre

La cadena textil de Perú enfrenta retos por el aumento de costos de transporte e insumos, especialmente tras la crisis en Medio Oriente que afecta la competitividad del sector. | Foto: La República

La cadena textil de Perú enfrenta retos por el aumento de costos de transporte e insumos, especialmente tras la crisis en Medio Oriente que afecta la competitividad del sector. | Foto: La República

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Impulsada por el alza de los costos de transporte y de los insumos industriales, la cadena textil y confecciones del Perú enfrenta un escenario retador.

La crisis en Medio Oriente elevó los precios de productos derivados del petróleo, como el poliéster, además de incrementar los gastos en combustibles y fletes marítimos, factores que reducen la competitividad de las empresas exportadoras.

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La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los envíos textiles y de confecciones al exterior disminuyeron durante el primer trimestre de 2026.

Exportaciones textiles peruanas registran caída de 8% en el primer trimestre

El presidente del Comité de Confecciones de ADEX, Juan José Córdova Benavides, advirtió que la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente podría seguir “elevando los costos de las materias primas utilizadas por la industria”.

Según explicó, “toda la cadena productiva está haciendo esfuerzos para mantener precios competitivos y reducir el impacto que ya viene reflejándose en el descenso de -8% de las exportaciones durante el primer trimestre del año”.

El efecto de esta coyuntura ya se refleja en los resultados de exportación. Según el ADEX Data Trade, entre enero y marzo del 2026 los despachos de textiles y confecciones superaron los US$389 millones, cifra inferior a los más de US$424 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Esta variación representó una reducción de 8% en comparación con el primer trimestre del 2025.

Exportaciones a EE. UU. caen 12,3% pese al crecimiento del consumo

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos textiles y de confecciones peruanos, al concentrar el 49,8% del total exportado durante el primer trimestre del año.

Sin embargo, también fue el mercado que mostró una de las principales contracciones en términos de valor, registrando una disminución de 12,3%.

Las ventas hacia ese país pasaron de US$221 millones entre enero y marzo del 2025 a US$194 millones en el mismo periodo del 2026. A pesar de ello, Benavides señaló que el consumo de prendas en el mercado estadounidense continúa creciendo entre 2% y 4%.

Sin embargo, las empresas peruanas enfrentan dificultades para responder a esa demanda debido a la fuerte competencia de proveedores asiáticos como Vietnam, India, Bangladesh y Camboya.

El representante de ADEX explicó además que Asia mantiene una posición dominante como centro de abastecimiento global gracias a las inversiones realizadas por empresas y marcas chinas en distintos países de la región.

Asimismo, indicó que “muchas marcas están trasladando parte de su producción al norte de África, como a Túnez, Egipto y Turquía, así como a Portugal en el segmento high-end. América Latina aún tiene poca participación porque, por ejemplo, Perú y Colombia no cuentan con suficiente capacidad instalada que les permita cubrir esa demanda”.

Fibras sintéticas y nuevos nichos aparecen como oportunidades para el sector

Frente a este contexto, ADEX considera necesario evaluar alternativas que permitan ampliar la oferta exportable del país y responder a las nuevas preferencias de los consumidores.

Según recordó Benavides, una encuesta elaborada por YouGov reveló que el 56,6% de los consumidores estadounidenses utiliza prendas elaboradas con fibras sintéticas.

En ese sentido, señaló que “si nuestro principal mercado objetivo requiere prendas de fibra sintética y contamos con ventajas competitivas para desarrollarlas, debemos evaluar cómo ampliar nuestra oferta complementando el algodón. Necesitamos incrementar nuestra gama y profundidad de productos: ropa técnica, para mascotas y nuevos nichos especializados”.

Los productos textiles más exportados por Perú entre enero y marzo

T-shirts de algodón: lideraron los envíos al exterior con US$ 47 millones 349 mil .

lideraron los envíos al exterior con . T-shirts de algodón de un solo color: alcanzaron exportaciones por US$ 41 millones 334 mil .

alcanzaron exportaciones por . Pelo fino cardado o peinado de alpaca: registró despachos por US$ 27 millones 780 mil .

registró despachos por . Camisas de fibra sintética: se ubicaron entre las principales partidas exportadas del sector.

se ubicaron entre las principales partidas exportadas del sector. Camisas de algodón de un solo color: también destacaron por su participación en las ventas al exterior durante el periodo analizado.

Textiles peruanos alcanzan 80 mercados internacionales en 2026

Entre las empresas con mayor participación en los despachos destacaron Topy Top S.A., Michell y Cia S.A., Textiles Camones S.A. BIC, Textil Del Valle S.A. BIC, Southern Textile Network S.A.C., Confecciones Textimax S.A., Precotex S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Textile Sourcing Company S.A.C. BIC y Sudamericana de Fibras S.A.

A pesar de las dificultades observadas en los principales mercados, la presencia internacional del sector continuó ampliándose.

Durante el primer trimestre del 2026, el Perú exportó productos textiles y de confecciones a 80 países, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales en el exterior.