LO FALSO:

Rafael López Aliaga afirmó que el Perú tiene 30% de población en pobreza extrema.

LO VERDADERO:

El informe más reciente sobre la evolución de la pobreza monetaria del INEI señala que la pobreza extrema en el Perú alcanzó 5,5% de la población en 2024.

La cifra fue confirmada por el jefe del INEI y respaldada por el director del Colegio de Economistas de Lima, quien recordó que el INEI es la autoridad competente para determinar las estadísticas de pobreza extrema.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, Rafael López Aliaga brindó el 2 de marzo de 2026 una entrevista al periodista Marco Sifuentes en su canal de YouTube, durante el programa "Calateo Electoral". A los pocos minutos de iniciado el diálogo, el candidato de Renovación Popular ofreció su opinión del país: "El Perú está jodido, lo voy a decir de entrada. Mi introducción, como empresario privado —no soy político, claramente; tú has puesto que no soy político— de un país que tiene 30% de pobreza extrema, un país jodido".

Sin embargo, los datos brindados por López Aliaga son falsos, ya que, de acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre esta temática, el Perú alcanzó 5,5% de la población en pobreza extrema en 2024.

Últimos datos del INEI desmienten a Rafael López Aliaga

Según el informe "Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2015-2024", publicado el 8 de mayo de 2025 por el INEI, organismo técnico especializado encargado de generar las estadísticas oficiales del Perú, la pobreza monetaria se define como la evaluación del bienestar a partir del gasto de las personas y los hogares. Este gasto está compuesto por lo adquirido, es decir, las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especie, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.

Desde el enfoque monetario, la pobreza monetaria está compuesta por dos categorías:

Pobres monetarios/pobres no extremos : personas que residen en hogares cuyo gasto es insuficiente para adquirir una canasta básica compuesta por alimentos y bienes no alimentarios, como vivienda, vestido, educación, salud y transporte, entre otros.

: personas que residen en hogares cuyo gasto es insuficiente para adquirir una canasta básica compuesta por alimentos y bienes no alimentarios, como vivienda, vestido, educación, salud y transporte, entre otros. Pobres monetarios extremos/pobres extremos: personas que integran hogares cuyos gastos ni siquiera logran cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.

Además, el informe también incluye dos categorías que pertenecen a la población no pobre:

No pobre vulnerable / vulnerable : persona cuyo gasto supera el umbral de la pobreza monetaria, por lo que técnicamente es considerada no pobre, pero se encuentra en riesgo de caer en la pobreza ante cambios desfavorables en sus condiciones económicas, como la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio, la pérdida de la cosecha o una enfermedad grave. Esto ocurre porque no cuenta con capacidad de ahorro suficiente para prevenir y afrontar situaciones de dificultad o eventos inesperados.

: persona cuyo gasto supera el umbral de la pobreza monetaria, por lo que técnicamente es considerada no pobre, pero se encuentra en riesgo de caer en la pobreza ante cambios desfavorables en sus condiciones económicas, como la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio, la pérdida de la cosecha o una enfermedad grave. Esto ocurre porque no cuenta con capacidad de ahorro suficiente para prevenir y afrontar situaciones de dificultad o eventos inesperados. Población no pobre no vulnerable / no vulnerable: Persona cuyo gasto per cápita supera el umbral de la pobreza y tiene las condiciones económicas estables que le permiten afrontar eventuales cambios adversos.

De acuerdo con el informe del INEI, que tomó como fuente la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2024 el 5,5% de la población peruana se encontraba en situación de pobreza extrema. En tanto, 22,1% era pobre no extremo. Asimismo, 31,8% pertenecía al grupo de no pobre vulnerable y 40,6% era no pobre no vulnerable.

La población en pobreza extrema representó el 5,5% del total del Perú en 2024. | Fuente: INEI.

En una entrevista para Canal N, Gaspar Morán, jefe del INEI, confirmó que la pobreza extrema se ubicó en 5,5% en 2024. Además, señaló que la pobreza monetaria (que comprende la pobreza no extrema y la pobreza extrema) se redujo de 29% en 2023 a 27,6% en 2024.

En comunicación con Verificador de La República, Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, indicó que el INEI es la entidad competente para brindar los porcentajes de pobreza extrema: "Al igual que con el PBI e Inflación, el INEI es la entidad que determina las cifras oficiales de la Pobreza Total y Pobreza Extrema".

Verificador de La República intentó comunicarse con el área de prensa de Renovación Popular para solicitar la fuente de las declaraciones de Rafael López Aliaga; sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Conclusión:

En síntesis, la afirmación de Rafael López Aliaga de que el Perú tiene 30% de pobreza extrema es falsa. De acuerdo con el último informe oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza extrema alcanzó 5,5% de la población en 2024, mientras que la pobreza monetaria total se ubicó en 27,6%. Estas cifras fueron confirmadas por el jefe del INEI y respaldadas por el director del Colegio de Economistas de Lima, quien recordó que el INEI es la autoridad competente para determinar los datos oficiales de pobreza extrema.

