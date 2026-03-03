En el marco de las Elecciones Generales 2026, Rafael López Aliaga brindó el 2 de marzo de 2026 una entrevista al periodista Marco Sifuentes en su canal de YouTube, durante el programa "Calateo Electoral". A los pocos minutos de iniciado el diálogo, el candidato de Renovación Popular ofreció su opinión del país: "El Perú está jodido, lo voy a decir de entrada. Mi introducción, como empresario privado —no soy político, claramente; tú has puesto que no soy político— de un país que tiene 30% de pobreza extrema, un país jodido".
Sin embargo, los datos brindados por López Aliaga son falsos, ya que, de acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre esta temática, el Perú alcanzó 5,5% de la población en pobreza extrema en 2024.
Según el informe "Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2015-2024", publicado el 8 de mayo de 2025 por el INEI, organismo técnico especializado encargado de generar las estadísticas oficiales del Perú, la pobreza monetaria se define como la evaluación del bienestar a partir del gasto de las personas y los hogares. Este gasto está compuesto por lo adquirido, es decir, las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especie, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.
Desde el enfoque monetario, la pobreza monetaria está compuesta por dos categorías:
Además, el informe también incluye dos categorías que pertenecen a la población no pobre:
De acuerdo con el informe del INEI, que tomó como fuente la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2024 el 5,5% de la población peruana se encontraba en situación de pobreza extrema. En tanto, 22,1% era pobre no extremo. Asimismo, 31,8% pertenecía al grupo de no pobre vulnerable y 40,6% era no pobre no vulnerable.
La población en pobreza extrema representó el 5,5% del total del Perú en 2024. | Fuente: INEI.
En una entrevista para Canal N, Gaspar Morán, jefe del INEI, confirmó que la pobreza extrema se ubicó en 5,5% en 2024. Además, señaló que la pobreza monetaria (que comprende la pobreza no extrema y la pobreza extrema) se redujo de 29% en 2023 a 27,6% en 2024.
En comunicación con Verificador de La República, Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, indicó que el INEI es la entidad competente para brindar los porcentajes de pobreza extrema: "Al igual que con el PBI e Inflación, el INEI es la entidad que determina las cifras oficiales de la Pobreza Total y Pobreza Extrema".
Verificador de La República intentó comunicarse con el área de prensa de Renovación Popular para solicitar la fuente de las declaraciones de Rafael López Aliaga; sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.
En síntesis, la afirmación de Rafael López Aliaga de que el Perú tiene 30% de pobreza extrema es falsa. De acuerdo con el último informe oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza extrema alcanzó 5,5% de la población en 2024, mientras que la pobreza monetaria total se ubicó en 27,6%. Estas cifras fueron confirmadas por el jefe del INEI y respaldadas por el director del Colegio de Economistas de Lima, quien recordó que el INEI es la autoridad competente para determinar los datos oficiales de pobreza extrema.
