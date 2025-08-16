Indecopi alerta sobre riesgos en línea para niños por apuestas y publicidad invasiva: así puedes denunciarlo

Indecopi advierte sobre los riesgos en línea que vulneran los derechos de los niños. | Foto: Andina

Indecopi advierte sobre los riesgos en línea que vulneran los derechos de los niños. | Foto: Andina

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, que este año se conmemora el domingo 17 de agosto, el Indecopi ha encendido las alarmas sobre una realidad preocupante: la creciente exposición de los menores de edad a múltiples riesgos en el entorno digital. Aunque esta fecha busca resaltar los derechos y bienestar de la infancia, la entidad advierte que, en la práctica, internet se ha convertido en un terreno lleno de amenazas para los más pequeños.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

Lejos de ser un espacio exclusivamente recreativo o educativo, el entorno digital se ha vuelto un canal propicio para la publicidad agresiva, el consumo descontrolado y el acceso a contenidos inapropiados. El Código de Protección y Defensa del Consumidor reconoce a los niños como una población especialmente vulnerable, y su situación se agrava en el entorno virtual, donde los límites entre entretenimiento y mercadeo suelen ser difusos.

OCDE respalda la preocupación de Indecopi

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respalda esta preocupación al señalar que los niños no siempre logran identificar cuándo están frente a un mensaje comercial, especialmente cuando este se camufla en videojuegos, redes sociales o videos aparentemente inocentes. Esto los convierte en blanco fácil de estrategias de marketing diseñadas para inducir al consumo sin que medie una comprensión plena de sus implicancias.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor reconoce a los niños como población vulnerable. Foto: Andina

Entre los principales peligros digitales que afectan a la infancia, el Indecopi señala el acceso indebido a plataformas de apuestas mediante datos de terceros, la exposición a juegos en línea con contenido violento o no apto para su edad, y la posibilidad de contacto con adultos a través de funciones de chat en videojuegos. A esto se suma la tendencia creciente de realizar micropagos dentro de aplicaciones, lo cual, si bien parece inofensivo, puede generar gastos elevados e imprevistos en las familias.

Frente a este panorama, la autoridad de protección al consumidor hace un llamado urgente a los padres, madres y cuidadores. Recomienda supervisar el uso de dispositivos electrónicos y plataformas digitales por parte de los menores, monitorear las billeteras digitales y tarjetas asociadas a sus cuentas, conversar abiertamente sobre los riesgos de internet, y promover el desarrollo de pensamiento crítico para que los niños puedan enfrentar con mayor preparación los mensajes y estímulos que reciben en línea.

¿Cómo denunciar ante Indecopi?

Indecopi tiene varios canales para que los usuarios puedan presentar denuncias formales. En el caso de publicidad invasiva, apuestas en línea o riesgos para menores, el procedimiento es el siguiente:

Canales de denuncia

Formulario web: a través del portal AQUÍ puedes registrar tu denuncia.

Enviando detalles al correo electrónico de la institución

Teléfono: llamando al servicio de atención al ciudadano al 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (línea gratuita en provincias).

Presencial: en las oficinas y Centros de Atención al Ciudadano (CAC) de Indecopi en todo el país.

Al momento de denunciar, Indecopi recomienda adjuntar: