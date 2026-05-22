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Jan Alva Vásquez se incorpora al Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, tomó juramento al magistrado que desde ahora integrará el órgano jurisdiccional supraprovincial de Trujillo.

El doctor Jan Alva Vásquez oficializa su posición en el Juzgado Penal Colegiado, reforzando así el sistema de justicia en la región. Fuente: difusión.
El doctor Jan Alva Vásquez oficializa su posición en el Juzgado Penal Colegiado, reforzando así el sistema de justicia en la región. Fuente: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, tomó juramento al doctor Jan Alva Vásquez, quien -a partir de la fecha- integra el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo.

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