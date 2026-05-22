Presidenta de la Corte de La Libertad supervisa sede judicial de Otuzco

Durante su visita, León Velásquez se reunió con magistrados y personal jurisdiccional. Fuente: difusión.

Durante su visita, León Velásquez se reunió con magistrados y personal jurisdiccional. Fuente: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se trasladó hasta Otuzco para realizar una visita administrativa de supervisión a la sede judicial de dicha localidad.

Durante su estancia, la titular León Velásquez sostuvo reuniones con los magistrados y el personal jurisdiccional, a quienes los incentivó para continuar desarrollando acciones que contribuyan a un servicio más eficiente y célere en beneficio de la población.

Asimismo, los exhortó a desarrollar sus funciones de manera proba, transparente y empática, y a impulsar la emisión y entrega de los endosos judiciales a beneficiarios y beneficiarias de la zona.

Finalmente, recorrió los ambientes de esta sede judicial y tomó conocimiento de las principales necesidades que requieren ser atendidas con prioridad para garantizar la continuidad del servicio de justicia.