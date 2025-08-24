El pollo peruano vuelve al mundo: Perú concreta su primera exportación de aves tras recuperar estatus libre de Influenza Aviar
El envío de 27.000 kilogramos de carne de pollo a Haití marca el regreso del Perú al comercio internacional de productos avícolas. El mercado asiático es una meta prioritaria.
El Perú concretó su primera exportación de carne de ave desde que recuperó el estatus de país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), anunció el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), órgano adscrito del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri).
Se trata de un envío de 27 toneladas de pierna de pollo congelado con destino a Haití. De esta manera, el país marca oficialmente su regreso al comercio internacional de productos avícolas.
Este logro fue posible gracias al sector avícola nacional, que mantuvo estrictos estándares sanitarios y promovió la reactivación de la actividad comercial en el extranjero. La operación estuvo liderada por una empresa con habilitación sanitaria para exportación, que cumplió con los controles de inocuidad y sanidad animal supervisados por Senasa.
El reconocimiento oficial del Perú como país libre de IAAP fue otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en abril de 2025, y ratificado mediante la resolución jefatural N° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada el 26 de junio en el diario oficial El Peruano.
En ese entonces, la jefa del Senasa, Vilma Gutara calificó como "un hito" en la sanidad avícola nacional recuperar esta condición, toda vez abre nuevas oportunidades para nuestras exportaciones avícolas y fortalece la seguridad alimentaria del país.
El éxito se logró gracias al trabajo conjunto de Senasa, productores avícolas, gremios y aliados estratégicos, que permitió restablecer el estatus sanitario del país.
Asia es un mercado prioritario para envío de pollo
Con esta primera exportación, el país inicia la reapertura de mercados internacionales para su carne de ave, lo que permitirá retomar relaciones comerciales suspendidas y abrir nuevas oportunidades con países que valoran la calidad y trazabilidad de los alimentos de origen animal.
Senasa continúa trabajando para recuperar el acceso de la carne de ave a mercados como Colombia, Cuba y Panamá, y el sector avícola tiene como meta prioritaria expandirse en Asia, especialmente en China, Japón y Singapur.
En los próximos meses, los Servicios Veterinarios Oficiales de Panamá y China realizarán auditorías en las plantas de procesamiento primario habilitadas. Durante estas visitas, Senasa demostrará la implementación de estrictos controles sanitarios e inocuidad, asegurando que los productos exportados no representen riesgos de enfermedades o contaminación.