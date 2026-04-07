Bono de S/120 GNV: más de 10.000 taxistas se registraron, ¿Cuál es el LINK y la fecha límite para acceder a este beneficio?

Taxistas formales afectados de Lima, Callao e Ica se registran de manera correcta para acceder al bono GNV. Foto: Composición LR.

Taxistas formales afectados de Lima, Callao e Ica se registran de manera correcta para acceder al bono GNV. Foto: Composición LR.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que el proceso de registro para poder acceder al descuento de S/ 120 en consumo de Gas Natural Vehicular (GNV) sigue avanzando en Lima, Callao e Ica. Este beneficio está dirigido a los taxistas formales afectados durante el período de emergencia registrado en marzo de 2026.

Según Luis Carbajal Calderón, director de Gestión del Gas Natural de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem, esta medida alcanza a cerca de 70.000 taxistas formales, de los cuales alrededor de 65.000 están en Lima y Callao, mientras que 5-000 en Ica.

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¿Dónde hay mayores inscripciones para el bono de S/ 120?

En Lima Metropolitana y Callao, los distritos en los que se registra un mayor número de inscripciones para el descuento de S/ 120 son San Juan de Lurigancho, Chorrillos, San Martín de Porres, Comas, Callao, La Victoria, Los Olivos, Cercado de Lima, entre otros.

Cabe precisar que el descuento no se entrega en efectivo, sino que se aplica al consumo de GNV. Asimismo, es acumulable y puede usarse en varias cargas hasta llegar al monto total. La fecha límite para registrarse es el 31 de diciembre de 2026.

El paso a paso para registrarse y acceder al bono GNV

El proceso que deberán seguir los taxistas es el siguiente:

Deberán ingresar al LINK: https://infogas.cloudservicebc3.com/ Registrar la placa del vehículo y el número de la TUC para que el sistema valide la información Deberá elegir una estación de servicio donde usará el pedido En un plazo de hasta tres días hábiles, podrá empezar a utilizar el descuento, el cual es acumulativo hasta alcanzar los S/120.

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Suspensión de pagos del FISE por 60 días

Como se recuerad, el Minem anunció que los beneficiarios afectados por la emergencia no tendrán que pagar sus créditos del FISE durante 60 días. Esta medida busca aliviar la carga económica de las personas más vulnerables. El fondo seguirá garantizando el acceso al gas y otros servicios esenciales.

La suspensión aplica automáticamente a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos. Durante este período, no se acumularán intereses ni penalidades. La medida forma parte del paquete de apoyo frente a la emergencia.