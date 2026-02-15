HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     
Economía

Economía peruana creció solo 3,4% en 2025 pese a altos precios de los minerales: uno por uno, cómo le fue a cada sector

Oficial. Según el INEI, la actividad económica del país creció menos que el año anterior, pese a un escenario extraordinario en el que el oro se disparó en 44%, la plata 42% y el cobre 8% en promedio anual.

El crecimiento del PBI en 2025 fue impulsado principalmente por Construcción, Comercio, Manufactura, Agropecuario y Transporte, sectores que concentraron la mayor incidencia.
El crecimiento del PBI en 2025 fue impulsado principalmente por Construcción, Comercio, Manufactura, Agropecuario y Transporte, sectores que concentraron la mayor incidencia.

La economía peruana despidió el 2025 con un crecimiento de solo 3,4% con mayor incidencia en sectores Construcción, Comercio, Manufactura, Agropecuario y Transporte, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dicho resultado se dio pese a un año marcado por elevados precios internacionales del cobre y el oro, principales productos de exportación del país. La cifra, además, se ubicó por debajo del desempeño registrado en 2024, cuando la actividad económica creció 3,5%.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), basados en cotizaciones de la London Bullion Market Association (LBMA), a inicios de enero de 2025, el precio del oro se ubicaba en US$2.621,40 por onza. Hacia diciembre de ese año, el metal superó por primera vez en su historia los US$ 4.500 por onza. Al 4 de febrero de 2026, la cotización alcanzó los US$ 4.964,93.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Economía peruana creció 3,4% en 2025, menos que el año anterior. Fuente: BCRP/INEI/MEF

Economía peruana creció 3,4% en 2025, menos que el año anterior. Fuente: BCRP/INEI/MEF

PUEDES VER: Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

En el caso del cobre, cuyo precio de referencia corresponde al mercado de la London Metal Exchange (LME), el BCRP reportó una cotización cercana a US$ 4,01 por libra a fines de diciembre de 2024. Al 4 de febrero de 2026, el precio se ubicó en US$ 6,01 por libra, lo que representa un incremento aproximado de 50%.

Economía peruana cerró el 2025 con un crecimiento de 3,44%. El año anterior creció 3,33%. Fuente: INEI

Economía peruana cerró el 2025 con un crecimiento de 3,44%. El año anterior creció 3,33%. Fuente: INEI

PUEDES VER: Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

lr.pe

"Hace alrededor de una década que el Perú no crece por encima del 5%. Crecemos mal, de forma torpe, tardía y tímida. Con el oro cerca de los US$ 5.000 por onza y el cobre alrededor de los US$5 por libra, no estamos aprovechando el contexto externo. Cero gasto de alto impacto y poqueda en inversión privada", indicó el economista Eduardo Recoba.

Según el economista José Luis Tapia, el Perú que podría crecer al 5% se conforma con apenas 3,4%. “Casi 30% de pobreza, ingresos estancados, jóvenes subempleados, familias que trabajan más y avanzan menos. Nos llaman ‘recuperación’; yo veo anemia. Nos hablan de ‘estabilidad’; yo veo miedo a invertir", señaló.

Construcción, el sector que más aceleró en 2025

El mayor dinamismo del producto bruto interno (PBI) en el Perú provino de la Construcción, que creció 6,67% en el año, explicado por el mayor consumo interno de cemento (7,50%) y el incremento del avance físico de obras públicas (5,09%).

Según el INEI, el impulso respondió tanto a proyectos privados como condominios, edificios multifamiliares, centros comerciales, oficinas, tiendas, farmacias, colegios privados y clínicas, mejoramiento de infraestructura para redes de telecomunicación y de electricidad, ingeniería civil para fábricas, almacenes e infraestructura en minas, entre otras, así como a una mayor inversión de municipalidades (19,56%) y regionales (8,68%).

Desde la orilla contraria, la inversión del Gobierno Nacional retrocedió 10,39%.

PUEDES VER: Pobreza y sueldos bajos persisten entre los cuatro principales problemas de los peruanos

lr.pe
<strong>Construcción</strong> creció 6,67% en el 2025, según el INEI.

Construcción creció 6,67% en el 2025, según el INEI.

Comercio aceleró por combustibles, tecnología y consumo masivo

El sector Comercio acumuló un crecimiento de 3,59% en 2025, impulsado por el avance del comercio mayorista (3,32%), minorista (3,50%) y automotriz (6,95%).

El comercio al por mayor se vio favorecido por la mayor venta de combustibles, maquinaria pesada y equipos especializados vinculados a la actividad minera e industrial, así como por la comercialización de metales ante la elevada demanda internacional de oro, cobre, plata y zinc. También destacó la renovación de infraestructura tecnológica en el sector público y privado.

larepublica.pe

En el comercio minorista, el dinamismo respondió al aumento de ventas en supermercados, tiendas por departamento, productos farmacéuticos, equipos tecnológicos y comercio electrónico, impulsado por campañas como "Cyber Days" y "Cyber Wow", además de una mayor incursión de las billeteras digitales como Yape, Plin, entre otras.

El comercio automotriz mostró uno de los desempeños más dinámicos del año (6,95%), favorecido por facilidades de financiamiento, diversificación de modelos y disponibilidad de fondos producto de los retiros AFP y la CTS, así como por la realización de múltiples eventos especializados.

PUEDES VER: Tensión entre Estados Unidos y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina el país?

lr.pe

Agroexportaciones impulsaron el crecimiento agrícola

El sector Agropecuario acumuló un crecimiento de 4,76% en 2025, impulsado por el desempeño del subsector agrícola (5,52%) y pecuario (3,43%). Según el INEI, el resultado respondió a la recuperación de cultivos agroexportables y al dinamismo sostenido de la producción pecuaria.

En el ámbito agrícola, destacaron los incrementos de aceituna (1.185%), uva (18,67%), palta (16,78%), mango (49,37%), arándanos (13,86%), cacao (5,69%) y café (4,02%). La producción de aceituna alcanzó un récord de 305.000 toneladas, mientras que la uva superó el millón de toneladas, con exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. La palta también registró un máximo histórico de 1 228 mil toneladas y envíos a 42 países.

El desempeño estuvo favorecido por condiciones climáticas adecuadas y recuperación de áreas cultivadas; sin embargo, no todos los productos evolucionaron al alza. La páprika (-29,83%), el arroz (-2,26%), el plátano (-3,33%) y la alcachofa (-10,75%) mostraron retrocesos.

En el subsector pecuario, el crecimiento se sustentó en la mayor producción de ave (4,51%), leche fresca (4,50%) y porcino (3,47%), mejorando la oferta interna de proteínas.

larepublica.pe

Precios récord sostienen a la minería pese a un año flojo

En 2025, la minería y los hidrocarburos no tuvieron un gran salto y crecieron 1,38%. El impulso vino sobre todo de la minería metálica, que aumentó 1,83%. El protagonista fue el zinc, cuya producción se disparó 18,55%. También ayudaron el cobre (1,04%), la plata (7,11%), el oro (1,45%), el plomo (7,18%) y el estaño (4,64%). Sin embargo, el molibdeno cayó 9,38% y el hierro 10,66%, lo que restó parte del avance.

El año fue irregular con meses de mayor producción, gracias a zonas con mineral de mejor calidad y a la consolidación de operaciones como el proyecto de plata Yumpag (Pasco), además de la reactivación de algunas minas. Pero también se registraron paralizaciones por conflictos sociales, mantenimientos y problemas operativos que afectaron el ritmo de extracción en distintos momentos.

Entre los episodios más relevantes se encuentran las paralizaciones asociadas al estado de emergencia en la provincia de Pataz en mayo de 2025, los bloqueos sociales que impactaron a Nexa Resources en agosto y a Hudbay Perú entre setiembre e inicios de octubre de 2025.

En cambio, el subsector hidrocarburos retrocedió 1,62%. Bajó la producción de líquidos de gas natural (-6,43%) y de gas natural (-3,17%), principalmente por interrupciones en la infraestructura de transporte y trabajos de mantenimiento. El único alivio vino del petróleo crudo, que aumentó 8,37% y ayudó a amortiguar la caída.

La minería metálica creció 1,83% en 2025.

La minería metálica creció 1,83% en 2025.

A nivel internacional, los precios jugaron a favor, sobre todo en el caso del oro (43,92%) y la plata (41,95%), mientras que el cobre subió 8,28%. Ese mejor escenario de precios ayudó a sostener el sector, pese a las dificultades operativas internas.

En 2025, el sector manufactura creció 2,67% respecto al año anterior, según el Ministerio de la Producción. El avance fue impulsado tanto por la industria primaria (4,92%) como por la no primaria (1,94%).

El mayor dinamismo se concentró en la industria de bienes de capital, que se disparó 40,09%, principalmente por la fuerte expansión en la construcción de buques y plataformas flotantes, la fabricación de equipos eléctricos y la producción de vehículos automotores. Este repunte respondió tanto a pedidos del mercado interno como a exportaciones hacia países como Estados Unidos, Chile e Indonesia.

Sin embargo, no todos los rubros tuvieron un buen año. La industria de bienes de consumo retrocedió 0,55%, afectada por menores niveles de producción de joyas, productos farmacéuticos, detergentes, aceites, panadería y bebidas. También cayeron algunos segmentos de bienes intermedios (-0,48%), como productos metálicos estructurales, madera aserrada, pinturas y plásticos.

En contraste, mostraron resultados positivos la fabricación de muebles, prendas de punto, cemento y productos de hierro y acero.

Por su parte, la manufactura primaria avanzó 4,92%, impulsada por la mayor elaboración y conservación de pescado (19,45%), clave en el desempeño del sector, la refinación de petróleo (8,83%) y el procesamiento de carnes (3,34%). No obstante, este crecimiento fue parcialmente moderado por la menor refinación de metales preciosos y la caída en la producción de azúcar.

Mayor generación hidroeléctrica y avance de energías renovables

En 2025, el sector electricidad, gas y agua creció 1,99%, impulsado principalmente por la mayor generación eléctrica (2,30%) y el avance en la distribución de gas (1,09%). En contraste, la producción de agua registró una ligera caída de 0,14%.

El crecimiento de la electricidad estuvo marcado por una mayor generación hidroeléctrica, que aumentó 6,25% y representó el 52,89% del total producido en el país. También destacó el fuerte avance de las energías renovables no convencionales (eólica y solar), que crecieron 18,97%, con un notable incremento de la energía solar (74,35%). En cambio, la generación termoeléctrica cayó 6,08%.

Durante el año, la matriz eléctrica mostró una mayor participación de fuentes hídricas y renovables, mientras el sector privado concentró el 63% del mercado de generación.

En cuanto al gas, la distribución aumentó 1,09%, por mayor demanda empresarial y de estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV), aunque las generadoras eléctricas redujeron su consumo.

Por su parte, la producción de agua retrocedió levemente, debido a menores volúmenes reportados por algunas de las principales empresas prestadoras, entre ellas Sedapal.

Notas relacionadas
Huaicos e inundaciones en "riesgo alto" amenazan a 12 millones de peruanos: la agricultura y otros tres sectores bajo presión

Huaicos e inundaciones en "riesgo alto" amenazan a 12 millones de peruanos: la agricultura y otros tres sectores bajo presión

LEER MÁS
MEF celebra haber logrado la meta del déficit fiscal, pero la factura la pagará el próximo gobierno

MEF celebra haber logrado la meta del déficit fiscal, pero la factura la pagará el próximo gobierno

LEER MÁS
Meta del MEF sin cumplirse: economía habría cerrado el 2025 a lo mucho en 3,4%, según el Banco Central de Reserva

Meta del MEF sin cumplirse: economía habría cerrado el 2025 a lo mucho en 3,4%, según el Banco Central de Reserva

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía peruana creció solo 3,4% en 2025 pese a altos precios de los minerales: uno por uno, cómo le fue a cada sector

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Advierten presunto uso de iconografía religiosa en acto político durante visita de Carlos Espá a Trujillo

Economía

Buenas noticias para pensionistas: ONP comenzó a pagar el aumento de S/30 en febrero que beneficiará a mayores de 65 años

Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Advierten presunto uso de iconografía religiosa en acto político durante visita de Carlos Espá a Trujillo

Mientras Perú se desangra, el presidente Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025