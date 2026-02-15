Economía peruana creció solo 3,4% en 2025 pese a altos precios de los minerales: uno por uno, cómo le fue a cada sector

El crecimiento del PBI en 2025 fue impulsado principalmente por Construcción, Comercio, Manufactura, Agropecuario y Transporte, sectores que concentraron la mayor incidencia.

La economía peruana despidió el 2025 con un crecimiento de solo 3,4% con mayor incidencia en sectores Construcción, Comercio, Manufactura, Agropecuario y Transporte, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dicho resultado se dio pese a un año marcado por elevados precios internacionales del cobre y el oro, principales productos de exportación del país. La cifra, además, se ubicó por debajo del desempeño registrado en 2024, cuando la actividad económica creció 3,5%.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), basados en cotizaciones de la London Bullion Market Association (LBMA), a inicios de enero de 2025, el precio del oro se ubicaba en US$2.621,40 por onza. Hacia diciembre de ese año, el metal superó por primera vez en su historia los US$ 4.500 por onza. Al 4 de febrero de 2026, la cotización alcanzó los US$ 4.964,93.

Economía peruana creció 3,4% en 2025, menos que el año anterior. Fuente: BCRP/INEI/MEF

En el caso del cobre, cuyo precio de referencia corresponde al mercado de la London Metal Exchange (LME), el BCRP reportó una cotización cercana a US$ 4,01 por libra a fines de diciembre de 2024. Al 4 de febrero de 2026, el precio se ubicó en US$ 6,01 por libra, lo que representa un incremento aproximado de 50%.

Economía peruana cerró el 2025 con un crecimiento de 3,44%. El año anterior creció 3,33%. Fuente: INEI

"Hace alrededor de una década que el Perú no crece por encima del 5%. Crecemos mal, de forma torpe, tardía y tímida. Con el oro cerca de los US$ 5.000 por onza y el cobre alrededor de los US$5 por libra, no estamos aprovechando el contexto externo. Cero gasto de alto impacto y poqueda en inversión privada", indicó el economista Eduardo Recoba.

Según el economista José Luis Tapia, el Perú que podría crecer al 5% se conforma con apenas 3,4%. “Casi 30% de pobreza, ingresos estancados, jóvenes subempleados, familias que trabajan más y avanzan menos. Nos llaman ‘recuperación’; yo veo anemia. Nos hablan de ‘estabilidad’; yo veo miedo a invertir", señaló.

Construcción, el sector que más aceleró en 2025

El mayor dinamismo del producto bruto interno (PBI) en el Perú provino de la Construcción, que creció 6,67% en el año, explicado por el mayor consumo interno de cemento (7,50%) y el incremento del avance físico de obras públicas (5,09%).

Según el INEI, el impulso respondió tanto a proyectos privados como condominios, edificios multifamiliares, centros comerciales, oficinas, tiendas, farmacias, colegios privados y clínicas, mejoramiento de infraestructura para redes de telecomunicación y de electricidad, ingeniería civil para fábricas, almacenes e infraestructura en minas, entre otras, así como a una mayor inversión de municipalidades (19,56%) y regionales (8,68%).

Desde la orilla contraria, la inversión del Gobierno Nacional retrocedió 10,39%.

Construcción creció 6,67% en el 2025, según el INEI.

Comercio aceleró por combustibles, tecnología y consumo masivo

El sector Comercio acumuló un crecimiento de 3,59% en 2025, impulsado por el avance del comercio mayorista (3,32%), minorista (3,50%) y automotriz (6,95%).

El comercio al por mayor se vio favorecido por la mayor venta de combustibles, maquinaria pesada y equipos especializados vinculados a la actividad minera e industrial, así como por la comercialización de metales ante la elevada demanda internacional de oro, cobre, plata y zinc. También destacó la renovación de infraestructura tecnológica en el sector público y privado.

En el comercio minorista, el dinamismo respondió al aumento de ventas en supermercados, tiendas por departamento, productos farmacéuticos, equipos tecnológicos y comercio electrónico, impulsado por campañas como "Cyber Days" y "Cyber Wow", además de una mayor incursión de las billeteras digitales como Yape, Plin, entre otras.

El comercio automotriz mostró uno de los desempeños más dinámicos del año (6,95%), favorecido por facilidades de financiamiento, diversificación de modelos y disponibilidad de fondos producto de los retiros AFP y la CTS, así como por la realización de múltiples eventos especializados.

Agroexportaciones impulsaron el crecimiento agrícola

El sector Agropecuario acumuló un crecimiento de 4,76% en 2025, impulsado por el desempeño del subsector agrícola (5,52%) y pecuario (3,43%). Según el INEI, el resultado respondió a la recuperación de cultivos agroexportables y al dinamismo sostenido de la producción pecuaria.

En el ámbito agrícola, destacaron los incrementos de aceituna (1.185%), uva (18,67%), palta (16,78%), mango (49,37%), arándanos (13,86%), cacao (5,69%) y café (4,02%). La producción de aceituna alcanzó un récord de 305.000 toneladas, mientras que la uva superó el millón de toneladas, con exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. La palta también registró un máximo histórico de 1 228 mil toneladas y envíos a 42 países.

El desempeño estuvo favorecido por condiciones climáticas adecuadas y recuperación de áreas cultivadas; sin embargo, no todos los productos evolucionaron al alza. La páprika (-29,83%), el arroz (-2,26%), el plátano (-3,33%) y la alcachofa (-10,75%) mostraron retrocesos.

En el subsector pecuario, el crecimiento se sustentó en la mayor producción de ave (4,51%), leche fresca (4,50%) y porcino (3,47%), mejorando la oferta interna de proteínas.

Precios récord sostienen a la minería pese a un año flojo

En 2025, la minería y los hidrocarburos no tuvieron un gran salto y crecieron 1,38%. El impulso vino sobre todo de la minería metálica, que aumentó 1,83%. El protagonista fue el zinc, cuya producción se disparó 18,55%. También ayudaron el cobre (1,04%), la plata (7,11%), el oro (1,45%), el plomo (7,18%) y el estaño (4,64%). Sin embargo, el molibdeno cayó 9,38% y el hierro 10,66%, lo que restó parte del avance.

El año fue irregular con meses de mayor producción, gracias a zonas con mineral de mejor calidad y a la consolidación de operaciones como el proyecto de plata Yumpag (Pasco), además de la reactivación de algunas minas. Pero también se registraron paralizaciones por conflictos sociales, mantenimientos y problemas operativos que afectaron el ritmo de extracción en distintos momentos.

Entre los episodios más relevantes se encuentran las paralizaciones asociadas al estado de emergencia en la provincia de Pataz en mayo de 2025, los bloqueos sociales que impactaron a Nexa Resources en agosto y a Hudbay Perú entre setiembre e inicios de octubre de 2025.

En cambio, el subsector hidrocarburos retrocedió 1,62%. Bajó la producción de líquidos de gas natural (-6,43%) y de gas natural (-3,17%), principalmente por interrupciones en la infraestructura de transporte y trabajos de mantenimiento. El único alivio vino del petróleo crudo, que aumentó 8,37% y ayudó a amortiguar la caída.

La minería metálica creció 1,83% en 2025.

A nivel internacional, los precios jugaron a favor, sobre todo en el caso del oro (43,92%) y la plata (41,95%), mientras que el cobre subió 8,28%. Ese mejor escenario de precios ayudó a sostener el sector, pese a las dificultades operativas internas.

En 2025, el sector manufactura creció 2,67% respecto al año anterior, según el Ministerio de la Producción. El avance fue impulsado tanto por la industria primaria (4,92%) como por la no primaria (1,94%).

El mayor dinamismo se concentró en la industria de bienes de capital, que se disparó 40,09%, principalmente por la fuerte expansión en la construcción de buques y plataformas flotantes, la fabricación de equipos eléctricos y la producción de vehículos automotores. Este repunte respondió tanto a pedidos del mercado interno como a exportaciones hacia países como Estados Unidos, Chile e Indonesia.

Sin embargo, no todos los rubros tuvieron un buen año. La industria de bienes de consumo retrocedió 0,55%, afectada por menores niveles de producción de joyas, productos farmacéuticos, detergentes, aceites, panadería y bebidas. También cayeron algunos segmentos de bienes intermedios (-0,48%), como productos metálicos estructurales, madera aserrada, pinturas y plásticos.

En contraste, mostraron resultados positivos la fabricación de muebles, prendas de punto, cemento y productos de hierro y acero.

Por su parte, la manufactura primaria avanzó 4,92%, impulsada por la mayor elaboración y conservación de pescado (19,45%), clave en el desempeño del sector, la refinación de petróleo (8,83%) y el procesamiento de carnes (3,34%). No obstante, este crecimiento fue parcialmente moderado por la menor refinación de metales preciosos y la caída en la producción de azúcar.

Mayor generación hidroeléctrica y avance de energías renovables

En 2025, el sector electricidad, gas y agua creció 1,99%, impulsado principalmente por la mayor generación eléctrica (2,30%) y el avance en la distribución de gas (1,09%). En contraste, la producción de agua registró una ligera caída de 0,14%.

El crecimiento de la electricidad estuvo marcado por una mayor generación hidroeléctrica, que aumentó 6,25% y representó el 52,89% del total producido en el país. También destacó el fuerte avance de las energías renovables no convencionales (eólica y solar), que crecieron 18,97%, con un notable incremento de la energía solar (74,35%). En cambio, la generación termoeléctrica cayó 6,08%.

Durante el año, la matriz eléctrica mostró una mayor participación de fuentes hídricas y renovables, mientras el sector privado concentró el 63% del mercado de generación.

En cuanto al gas, la distribución aumentó 1,09%, por mayor demanda empresarial y de estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV), aunque las generadoras eléctricas redujeron su consumo.

Por su parte, la producción de agua retrocedió levemente, debido a menores volúmenes reportados por algunas de las principales empresas prestadoras, entre ellas Sedapal.