Los sectores pesca y minería fueron dos de los que sustentaron el desempeño de la economía peruana en octubre. Foto: composición LR/Andina

Aunque entidades como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimaban un crecimiento económico del 4%, el Producto Bruto Interno (PBi) se desaceleró en octubre y alcanzó una tasa de 3,62%. De esta manera, el resultado reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue ligeramente menor al observado en septiembre (3,94%) y cortó la racha ascendente que se esperaba.

Por su parte, el crecimiento acumulado entre enero y octubre registró un 3,36% frente a similar periodo del 2024, mientras que a nivel interanual, su variación fue de 3,66%. Durante el décimo mes del año, mostraron un comportamiento positivo los sectores Minería e Hidrocarburos; Otros servicios; Comercio; Manufactura y Construcción. Solo Telecomunicaciones se contrajo con un 1,01%.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que lidera Denisse Miralles aseguran que el resultado reafirma el panorama favorable para el cierre del año y sienta una base sólida para el inicio del 2026, "con perspectivas de continuidad en el crecimiento y la consolidación económica".

Precisamente, el MEF proyecta una expansión de la actividad productiva en 3,5% al finalizar el 2025, sustentado por la demanda interna y una inversión privada que alcanzaría un 4,5%. No obstante, dicha tasa se encuentra por debajo de las previsiones de entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El reporte del INEI detalla que, en octubre, el sector con mayor crecimiento fue el de la Pesca, que pasó de un 6,37% en septiembre a un 25,70% en el mes de análisis. La explicación de este resultado se encuentra en una mayor captura de especies de origen marítimo destinadas al consumo humano directo, que experimentó un incremento del 38,42%.

A contraparte, el desembarque para consumo humano indirecto ostentó una contracción de 75,3% debido a una reducción de las toneladas extraías (830). Por otro lado, la pesca de origen continental disminuyó 18,1% debido a una menor extracción de especies para consumo en estado fresco (-16,3%), congelado (-25,4%) y para preparación de curado (-40,6%).

En el caso de la Minería e Hidrocarburos, se reportó un avance del 6,81% frente al mismo mes del año anterior sustentado por un resultado positivo del subsector minero metálico (7,18%). De acuerdo con el INEI, el resultado se debe un aumento en la extracción de zinc (30,9%), cobre (4,5%), molibdeno (16,3%), plata (13,0%), hierro (5,4%), estaño (31,7%) y plomo (4,9%); sin embargo, la producción de oro disminuyó (-7,0%).

Otro rubro de la actividad productiva que sobresalió fue el de Construcción con un crecimiento del 4,39%, lo cual, se explica por el aumento del consumo interno de cemento (9,05%) que se vio favorecido por el avance de obras privadas como la construcción de edificios multifamiliares, modernización de locales comerciales, supermercados y cadena de tiendas. A contraparte, se contrajo el avance físico de obras públicas en el ámbito del Gobierno Nacional en obras de prevención de riesgos, servicios básicos y construcción de edificios no residenciales

En cuarto lugar, se observó el crecimiento del sector Comercio a una tasa de 4,09% en comparación con similar mes del 2024. Dicho resultado fue impulsado por las ventas mayoristas vinculadas a combustibles, computadoras, equipos periféricos, programas informáticos y lubricantes, mientras que, al por menor, aumentaron las ventas minoristas de productos farmacéuticos y medicinales, así como en supermercados, minimarkets, tiendas por departamento, entre otros.

En menor medida, crecieron otros rubros como el Agropecuario (1,88%), Manufactura (3,06%), electricidad (3,75%), Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería (3,95%), Servicios Prestados a Empresas (3,76%), Administración Pública, Defensa y otros (4,45%), y Otros Servicios (3,84%).

El único sector en rojo durante octubre fue Telecomunicaciones, que retrocedió en 1,01 debido a "una baja registrada en los servicios de telefonía y servicios de transmisión de datos. Asimismo, otros servicios de información presentaron reducción en la mayoría de actividades componentes".

Finalmente, las exportaciones totales aumentaron un 33,07%, los productos tradicionales lo hicieron en 47,46% y los productos no tradicionales en un 6,30%. Este último aumento se debe a mayores envíos de productos agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y mineros no metálicos.

