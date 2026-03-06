HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Osinergmin autoriza a industrias cambiar de GNV a otros combustibles tras la restricción de gas natural

Las disposiciones temporales, que buscan evitar la paralización de operaciones, habilitan el uso de instalaciones a combustibles alternativos como el GLP o diésel, con las condiciones de seguridad requeridas.

Osinergmin autoriza a industrias cambiar de GNV a otros combustibles tras la restricción de gas natural.
Osinergmin autoriza a industrias cambiar de GNV a otros combustibles tras la restricción de gas natural. | Composición LR

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) autorizó medidas excepcionales para que industrias afectadas por la restricción del gas natural puedan migrar temporalmente a combustibles alternativos como GLP o diésel y así evitar la paralización de sus operaciones

Mediante un comunicado, el regulador informó que se aprobaron medidas excepcionales y transitorias que exceptúan la inscripción de consumidores directos en el Registro de Hidrocarburos, lo que permitirá que determinadas empresas cambien de manera temporal su matriz energética y continúen con sus actividades productivas. 

PUEDES VER: Sectores de construcción, agroexportación y transporte se ven afectadas ante restricción del gas natural

Cabe recordar que, tras la restricción del suministro de gas natural, varios sectores se han visto afectados, especialmente el industrial, ya que muchas empresas dependen de este recurso para sus procesos productivos. 

Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural se encuentran actualmente afectadas por esta situación. 

Daly señaló a este diario que las compañías están asumiendo pérdidas significativas, aunque descartó, por el momento, un desabastecimiento de productos básicos, ya que muchas cuentan con reservas para afrontar emergencias de este tipo. No obstante, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos. 

PUEDES VER: Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía mientras dure la emergencia

“Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, expresó. 

Las disposiciones fueron aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 39-2026-OS/CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 002-2026-EM, normativa que forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para enfrentar la emergencia en el sistema de transporte de gas natural. 

PUEDES VER: Premier Denisse Miralles: "No hay certeza sobre cuánto tardará la reparación del ducto TGP"

Osinergmin precisó que la medida responde a que, como consecuencia del racionamiento del gas natural, algunas industrias han visto afectado el abastecimiento de este recurso energético. En ese contexto, se habilita temporalmente el uso de instalaciones existentes destinadas al consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos, siempre que las empresas cumplan con las condiciones de seguridad establecidas y cuenten con una póliza de seguro vigente. 

Asimismo, señalaron que estas medidas transitorias permiten exceptuar temporalmente —y bajo condiciones técnicas de seguridad— el cumplimiento de determinadas disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas vinculadas al sector hidrocarburos

