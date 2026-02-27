HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia relacionado con Petroperú. Este decreto prevé medidas extraordinarias para la reorganización de la empresa, generando controversia sobre su posible privatización.

TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú.
TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú. | Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Esta norma establece “medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción”, lo que ha sido interpretado como una posible vía hacia su desmembramiento y eventual privatización. 

Únete a nuestro canal de política y economía

 En su resolución, el Tribunal señala que la demanda cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión, entre ellos la legitimidad del demandante y el cumplimiento del plazo legal desde la publicación del decreto cuestionado. 

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

lr.pe

 Asimismo, el TC dispuso no notificar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al precisar que el Poder Ejecutivo estará representado en este proceso por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, entidad que deberá presentar su contestación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Demanda ante el TC por vicios de inconstitucionalidad 

Cabe recordar que esta demanda, registrada en el Expediente N.° 00003-2026-AI, fue presentada tras una serie de gestiones impulsadas por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG). 

Según informó el gremio, la acción constitucional es resultado del trabajo sostenido ante la Defensoría del Pueblo, donde se expusieron presuntos vicios de inconstitucionalidad del decreto emitido por el Ejecutivo. 

PUEDES VER: Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

Por su parte, la Defensoría señaló que consideran que “el Decreto Urgencia n° 010-2025 es incompatible con el artículo 60° de la Constitución Política del Perú, al ser Petroperú una empresa subsidiaria reconocida por la misma Carta Magna, y ratificada por la Ley n° 28244, ley que excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada en empresas del Estado previstas en los incisos a) y d) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674”. 

Según el documento, toda reforma estructural, reorganización integral o modificación del régimen jurídico de Petroperú solo puede realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso, en el marco del debate parlamentario y la seguridad jurídica. 

Asimismo, la institución ya había advertido que “determinadas disposiciones del referido Decreto de Urgencia podrían configurar mecanismos que, de manera indirecta o encubierta, orienten la transferencia de control operativo o económico de la empresa hacia actores privados, sin que exista una habilitación legal expresa ni un debate público y parlamentario previo, lo que hace imprescindible un control constitucional estricto”.  

PUEDE VER: MEF autoriza transferencia de S/214 millones al JNE, pero este monto es solo la mitad de lo solicitado

Especialistas advierten

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que controla la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal, por el desabastecimiento y alza de precios de los carburantes. "Mientras el MEF y ProInversión juegan a ser reestructuradores, iban camino a paralizar la empresa", señaló.

Por otra parte, el economista y experto en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, manifestó que todo pareciera que detrás de este decreto de urgencia existen lobbies (grupos de presión) para privatizar los diversos activos estratégicos que son productivos. "Me estoy refiriendo a la refinería de Talara, a los terminales de hidrocaburos del Callao, donde está Aenza (ex Graña y Montero), las plantas de venta del sur que se conectan con las grandes mineras. Desde ese punto de vista, una empresa tan importante como Petroperú no puede ser privatizada así al caballazo", enfatizó.

Notas relacionadas
Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

LEER MÁS
Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

LEER MÁS
Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Economía

Fallo del PJ ratifica multa de S/ 12.760 a restobar de Chiclayo tras robo de iPhone en el local y exige mayores medidas de seguridad a restaurantes

Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Keiko Fujimori casi sufre caída tras incidente con el escenario donde daba su discurso a comunidad asháninka

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025