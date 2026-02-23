TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

En Podemos Perú señalaron que Urresti retomará su actividad partidaria una vez se concrete su salida del establecimiento penitenciario. | Gerardo Marin Salvador | Gerardo Marin Salvador

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 12 años contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad, al concluir que la acción penal ya había prescrito. La decisión no constituye una absolución ni un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, sino que se limita a determinar que el Estado perdió la potestad de sanción por el transcurso del tiempo.

En su sentencia, el TC estableció que los hechos investigados ocurrieron en 1988 y que, conforme a la legislación penal vigente entonces, el plazo máximo para perseguir penalmente el delito había vencido antes de que se emitiera la condena en 2023. Por ello, declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus, anuló la sentencia condenatoria y la resolución suprema que la confirmó, y dispuso la excarcelación inmediata del exministro del Interior.

El tribunal sostuvo además que no correspondía aplicar la calificación de crimen de lesa humanidad a hechos ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 2002. Según el fallo, hacerlo implicaría una aplicación retroactiva del derecho penal contraria al principio de legalidad.

No es absolución y el caso queda cerrado

La decisión no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Urresti. El TC precisó que su intervención se limitó a verificar la constitucionalidad de la condena y el respeto a las garantías del debido proceso. En ese contexto, concluyó que la privación de libertad carecía de sustento constitucional al haberse extinguido la acción penal por prescripción.

Para el abogado penalista Benji Espinoza, el efecto jurídico del fallo es definitivo. "En la medida en la que el TC anuló condena y estableció el criterio de que el caso ya prescribió, la prescripción tiene criterios de cosa juzgada. Es decir, se cierra el caso, ya no se puede reabrir", señaló.

Familia Bustíos anuncia acciones legales

Tras conocerse el fallo, la hija de Bustíos, Sharmelí Bustíos, anunció que recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consideran que la decisión vulnera el derecho a la justicia y a la sanción de graves violaciones de derechos humanos.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, indicó que también impulsarán una denuncia constitucional contra los magistrados del TC. “El TC ha tomado la peor forma de interpretación (...) pareciera que los crímenes contra los derechos humanos son actos estrictamente individuales cuya suerte van a depender básicamente de lo que hizo o no hizo el perpetrador y no las circunstancias históricas, judiciales y políticas que existían en nuestro país”, afirmó.

Rivera añadió que solicitarán a jueces ordinarios ejercer control de convencionalidad. “Lo segundo tenemos que activar una denuncia constitucional contra los magistrados del TC porque hay evidentemente un avocamiento a una causa en trámite y eso es una violación grave a las disposiciones del artículo 139 de la Constitución”, explicó.

“Lo tercero tendremos que evaluar acudir al sistema interamericano porque nos parece que el TC no es que está simplemente equivocándose en sus argumentos, está generando condiciones de impunidad”, agregó.

En la misma línea, el abogado Julio Arbizu consideró que el caso puede ser elevado al sistema interamericano. “Yo creo que este caso puede ser elevado a la CIDH, porque la Corte ya se ha pronunciado (...) los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha de su comisión, en la vía supranacional tendrá que discutirse”, señaló.

Sobre las eventuales consecuencias internacionales, añadió que la demanda ante la Comisión y luego ante la Corte, puede resultar en una sanción para el Estado peruano por haber incumplido con las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Urresti podría retornar a la labor partidaria

Durante una conferencia de prensa, el líder de la agrupación, José Luna, calificó el proceso judicial como “un abuso” y sostuvo que el exministro asumirá un rol central en la propuesta de seguridad ciudadana del partido. “Para nosotros, la familia de Podemos que hemos seguido su caso, es un abuso lo que hicieron con Daniel. Es un abuso y lo entendemos como un juego político para tratar de parar a Podemos”, declaró.

Según Luna, Urresti encabezará formalmente el denominado programa de seguridad ciudadana impulsado por la organización política. Además, afirmó que la agrupación priorizará medidas contra la inseguridad y la corrupción, e incluso planteará la reorientación de recursos públicos hacia políticas de seguridad.

En la conferencia también estuvo presente Juanita Pastor, esposa del exministro, quien postula al Senado y evitó pronunciarse, solo dijo que declarará cuando se concrete la liberación.