Nueva Carretera Central aumentó su valor a S/30.000 millones y no se financiará al 100% con recursos públicos

Denisse Miralles afirmó que la nueva Carretera Central, no se financiará en su totalidad con fondos públicos. | Andina

Denisse Miralles, actual presidenta del Consejo de Ministros, afirmó que la valoración actual de la nueva Carretera Central aumentó a S/30.000 millones, por lo que sostiene este megaproyecto vial no se financiará en su totalidad con fondos públicos, a pesar de que esa era una de las mayores exigencias por parte de los gobernadores de la macrorregión.

Según Miralles, la estimación que dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al proyecto, se encuentra en S/30.000 millones, a pesar de que la obra estaba valorizada en S/ 24.000.

Remarcó que, hace algunos años, la viabilidad del proyecto era de S/12.000 millones, pero que a la fecha esta se había incrementado en S/ 18.000, lo que representaría un descontrol en el crecimiento, ya que se esperaba que el financiamiento sea en su totalidad con recursos públicos. “En lo que hemos quedado con la población es que hay un tramo (que es el inicio de esa carretera) donde si se financiará como previamente se había pactado (G2G)”, declaró en RPP.

Ante esto, es importante recordar que una de las exigencias principales del Comité Multisectorial de la Macrorregión (aparte de la asignación presupuestal), era que el megaproyecto se realice con la modalidad ya prevista de Gobierno a Gobierno (G2G), dada la complejidad del mismo.

“Estamos en contra de que hayan resuelto el contrato de Gobierno a Gobierno (G2G), porque esto paralizaría y postergaría por la misma complejidad del proyecto, por la alta tecnología, y los diferentes mejoras que se van a hacer en esta vía”, señaló previamente Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín.

Pese a ello, Miralles sostuvo que se ha demostrado en la historia del país que los megaproyectos como carreteras no se pueden financiar al 100% con recursos públicos, ya que muchos cuentan con esquemas mixtos como las Asociaciones Público Privadas (APP), debido a que, desde esa modalidad, se pueden generar fuentes de ingresos que hagan viable el financiamiento del proyecto.

Recordemos que Miralles ya había hecho públicas sus intenciones de buscar nuevas modalidades de financiamiento. Hace una semanas, cuando aún era titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmaba que financiar la nueva Carretera Central solo con recursos públicos sería “condenar el proyecto al fracaso”.

Autoridades empiezan proyectos sin tener los recursos completos

Por otra parte, Miralles criticó la situación, donde más de 12.000 obras paralizadas necesitan continuidad. “En los últimos años, las autoridades han empezado a lanzar proyectos sin tener los recursos completos”, afirmó.

Además, señaló que hace unas semanas se emitió un decreto de emergencia que privilegiaba el uso de recursos públicos de inversión para financiar obras. "Ese decreto servirá para que las autoridades puedan hacer uso de sus propios recursos para reiniciar estos proyectos", afirmó.