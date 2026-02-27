Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

Incierto. Para Moody’s, los bonistas no dudan de un apoyo del gobierno a Petroperú, sino cómo será ese apoyo. | Composición LR

Renzo Merino, vicepresidente de Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora internacional de riesgo Moody’s analiza en esta primera entrega con La República los posibles efectos que un eventual incumplimiento de Petroperú a sus inversionistas podría tener sobre el riesgo país, considerando que muchos de sus bonistas también son acreedores del Estado.

En ese contexto, el respaldo del Gobierno resulta clave para evitar un deterioro mayor en la confianza. El ejecutivo explica cómo un problema de repago podría generar riesgos reputacionales para el gobierno y encarecer el financiamiento público.

— ¿Cree que un default (incumplimiento en el pago de la deuda) de Petroperú tendría un efecto en la calificación del soberano, tomando en cuenta que los tenedores de bonos de la empresa son los mismos del Gobierno?

Hemos encontrado situaciones similares en los que una empresa estatal ha recibido cierto apoyo por parte de los gobiernos, no solo en el Perú, sino en otros países. Cuando estas empresas tienen problemas con el repago de su deuda, sí pueden haber ciertos riesgos reputacionales para el soberano, y eso puede influir en los costos de financiamiento (tasa de interés) para el gobierno.

Lo que hemos visto en el caso de Perú con Petroperú es que el gobierno sí ha brindado en el pasado apoyos financieros a la compañía financiera para asegurar el repago, principalmente de los intereses asociados a los bonos que tiene la compañía. Además, está el préstamo de parte del Banco de la Nación, el cual tiene una garantía parcial soberana.

Para Moody's, el decreto aprobado a fines del año pasado, que contempla la venta de activos para reforzar la liquidez de Petroperú, podría debilitar la posición de los tenedores de bonos en un escenario de dificultades de pago.

Nuestro escenario base es que ese apoyo del gobierno se va a mantener. Para nosotros va a ser muy importante desde la perspectiva de riesgo soberano, no de la calificación de Petroperú, (saber) cómo avanzan las posibles medidas que se puedan adoptar para mejorar la posición financiera y de liquidez de la compañía, para que ésta requiera menos apoyos del gobierno en adelante.

— Analistas económicos señalan que Petroperú debería recibir hoy ayuda del Estado, toda vez que hay un desabastecimiento que se está produciendo, consecuencia inmediata de la falta de caja, capital de trabajo para comprar el petróleo que necesita la refinería. Entonces, ¿es urgente el apoyo del Estado para evitar un deterioro mayot?

No soy el analista de la calificación de Petroperú, así que no podría darte una respuesta. No estoy familiarizado con el tema operativo de la compañía para contestarte eso.

— ¿En un evento de default, ¿los acreedores podrían pedir que Petroperú les pague todo al contado, de inmediato?

Nuevamente no soy el analista de Petroperú, así que no sabría decirte específicamente cuáles son las cláusulas de esos contratos.

— ¿Sí han recibido a través de los reportes la preocupación de los bonistas de Petroperú?

Lo que hemos reflejado en la calificación específica de Petroperú, que sufrió una rebaja de Moody’s hace algunas semanas es que desde la perspectiva de los tenedores de bonos no es que no vaya a haber un apoyo del gobierno, sino cómo es que se va a dar ese apoyo.

En particular con el decreto que se aprobó a finales del año pasado, veíamos que, entre las diferentes medidas, se estaba promoviendo la venta de ciertos activos de la compañía para apoyar la liquidez. Esa venta podía limitar un poco la posición que tienen los tenedores de bonos, si es que hubiese un problema.

Pero nuestro escenario base, que apoya el perfil crediticio de la compañía, considera un fuerte apoyo del gobierno hacia adelante para asegurar el cumplimiento de repago de deuda de la compañía.

— En el caso de la exministra de Economía Denisse Miralles, hoy jefa de la PCM y una de las impulsoras del decreto de urgencia, en muchas de sus declaraciones se percibe una ausencia de respaldo a la petrolera. Y creo que eso es la preocupación hoy de los acreedores. Entonces por eso le preguntaba si ven cierto apoyo en sí del Estado.

Nuestro escenario base considera que sí va a haber apoyo hacia adelante. Lo que estábamos todavía esperando es cómo se iba a implementar el decreto y qué cosa implicaba esto para los tenedores de bonos de la compañía, entendiendo que se suponía que iba a haber una reunión entre las partes: la compañía, el gobierno y los tenedores de bonos, en algún momento de este mes.

No sé si todavía se llevó a cabo, donde se quería entender bien la posición del gobierno. Pero nuevamente, nuestra expectativa es que el gobierno siga apoyando a la compañía. No creemos que haya riesgo de incumplimiento en este momento.

Renzo Merino, vicepresidente de Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s sostiene que desde la calificadora confían que el gobierno siga apoyando a Petroperú.

— ¿Qué pasaría si el gobierno no concreta o no ha concretado dicha reunión con los principales acreedores de Petroperú? ¿Qué señal se envía?

Obviamente los inversionistas quieren tener certeza del repago de estos bonos. Entiendo que la próxima fecha de pagos de interés de los bonos es en junio, la última fue en diciembre, cuando el gobierno apoyó a la compañía para asegurar esos pagos. Entonces, el gobierno en algún momento tendría que asegurar el apoyo para concretar esos pagos de interés.

“Desde el lado operativo, las finanzas de Petroperú deberían mejorar en los próximos años"

— Hay una mejora de Petroperú, según los estados financieros al cuarto trimestre del 2025 con pérdidas decrecientes desde el 2023 un ebitda (ganancias antes de impuestos e intereses) de US$13 millones. ¿Cómo observan esa evolución?

Nuestra expectativa es que desde el lado operativo, las finanzas de la compañía deberían mejorar en los próximos años una vez que la refinería nueva comience a operar de manera más constante. También hay que reconocer que en 2025, Petroperú vio un aumento de atrasos con sus proveedores y eso quizás no se ve del todo reflejado en los resultados financieros.

Ese es otro pasivo que en algún momento va a enfrentar la compañía y es uno de los retos que vemos desde la perspectiva del soberano en cuanto a la necesidad de apoyo por parte de Petroperú.

— ¿Qué pasaría si no hubiera el apoyo del Estado a Petroperú?

Se le complicaría a la empresa el tema del repago de su deuda y también la posición de liquidez para no solo para seguir operando, sino también para cubrir los atrasos que tiene con sus proveedores.

— ¿Podría gatillar eventuales arbitrajes internacionales?

No estoy seguro en este momento con qué empresas tienen estos atrasos, pero sí, eventualmente puede conllevar a problemas legales para Petroperú también.

