Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

MEF autoriza transferencia de S/214 millones al JNE, pero este monto es solo la mitad de lo solicitado

El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que se necesita más de S/403 millones para evitar cualquier retraso que podría poner en riesgo el cronograma electoral.

MEF autorizó S/ 702 millones al JNE y ONPE.
MEF autorizó S/ 702 millones al JNE y ONPE. | Composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 702 millones 432 mil 278 para financiar los gastos asociados a los comicios a realizarse el presente año. De este presupuesto más de S/ 114 millones corresponden al Jurado Nacional de Elecciones (JNE); mientras que alrededor de S/ 588 millones serán asignados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Sin embargo, este monto no es el solicitado por las instituciones del sistema electoral. El JNE, la ONPE y el Reniec le habían pedido al gobierno de José María Balcázar un presupuesto adicional que ascendía a S/1.700 millones con el fin de garantizar el normal desarrollo no solo de las elecciones presidenciales del 12 de abril, sino también de las regionales y municipales que se realizarán el 4 de octubre.

AREQUIPA INUNDADA: HUAICOS AZOTAN LA CIUDAD BLANCA | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Roberto Burneo, presidente del JNE, envió una carta a Balcázar señalando que solo su institución necesita más de S/403 millones. No obstante, desde el MEF le informaron que únicamente le podian asignar S/214 millones; es decir casi la mitad del presupuesto solicitado.

Además, se conoció que de esos S/214 millones, S/114 millones se iban a entregar mediante un decreto supremo y S/100 millones se iban a destinar a través de un proyecto de ley.

El pedido inicial del JNE superó los S/ 1.700 millones  

En febrero, el JNE solicitó al Ejecutivo más de S/ 1.700 millones, monto considerado para los gastos asociados al personal, movilización del material electoral, tecnología y fortalecimiento de oficinas descentralizadas en el país. 

Recordemos que este año, el Ejecutivo destinó al JNE un presupuesto inicial S/ 390 millones, lo que resulta insuficiente para cumplir con el cronograma electoral de los comicios previstos, según Burneo. Por lo que envió una carta al mandatario para aclarar que no existe ningún acuerdo para reducir el presupuesto adicional solicitado para los procesos electorales de 2026.  

El JNE advirtió que, si solo se asignan S/ 214 millones, quedarían pendientes más de S/ 189 millones indispensables para instalar jurados especiales, contratar fiscalizadores y cumplir nuevas obligaciones como el recuento de votos.  

Además, alertó que cualquier retraso podría poner en riesgo el cronograma electoral, ya que los plazos obligan a iniciar de inmediato los procesos de contratación y logística en todo el país. 

La elección del Congreso bicameral requiere mayor presupuesto

Una de las razones para la exigencia de un presupuesto mayor, es que este año se implementará el Congreso bicameral, por lo que habrá un mayor número de electores. “Todo esto significa más expedientes, más fiscalización y mayor carga administrativa para los entes electorales”, explicó una fuente del JNE. Agregó que ya se están generando retrasos en los procesos logísticos previos a la votación por la falta de recursos. “Aún no hemos firmado contrato con la empresa encargada".

Otro problema es que está pendiente aún la contratación de cerca de 45.000 fiscalizadores de mesa y votación. "Solo para la fiscalización necesitamos 43 millones de soles”, indicó.

Además, precisó que se debe sumar la implementación del recuento de votos, que ha sido incorporado por ley, y la instalación de 91 órganos electorales descentralizados, cuyos miembros están ahora laborando de forma remota porque no hay presupuesto para alquilar locales ni tener mobiliario, computadoras e internet.

