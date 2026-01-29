Moody’s rebaja la calificación de Petroperú y advierte que el decreto del Gobierno debilita a la empresa estatal

Petroperú. Moody's señala que la transferencia de activos vía ProInversión es negativa desde el punto de vista crediticio.

La ofensiva del Gobierno de José Jerí para "reorganizar" Petroperú mediante el decreto de urgencia N° 010-2025 publicado entre gallos y medianoche el último día del año ya tiene su primer impacto concreto en los mercados financieros. Moody’s Ratings acaba de rebajarle la calificación crediticia a la petrolera estatal de B3 a Caa1, uno de los niveles más bajos del sistema, y cambió su perspectiva de estable a negativa.

La calificadora alertó que las medidas contenidas en el decreto de urgencia debilitan la base de activos de la empresa y elevan la incertidumbre sobre su futuro operativo y financiero.

Transferencia de activos vía ProInversión eleva los riesgos para Petroperú

"La rebaja refleja nuestra opinión de que las medidas descritas en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, incluida la posible segmentación o transferencia de activos mediante estructuras bajo ProInversión, son negativas desde el punto de vista crediticio para Petroperú", reza el documento.

Aunque los contratos de deuda actuales aún protegen los activos estratégicos, Moody’s advierte que estas medidas podrían debilitar las salvaguardas de los acreedores, aumentar los riesgos de ejecución y gobernanza, y afectar activos importantes como los vinculados a la Refinería de Talara.

Moody’s señala que las acciones planteadas incrementan la incertidumbre respecto a la preservación del perfil financiero y operativo de la empresa estatal, en medio de una extrema fragilidad de liquidez.

Al 30 de septiembre de 2025, Petroperú contaba con US$33,9 millones en caja, un monto que la clasificadora considera insuficiente para cubrir sus obligaciones inmediatas, incluyendo cerca de US$400 millones anuales solo en intereses. A ello se suma un flujo de caja operativo negativo, una alta dependencia del refinanciamiento de corto plazo y un acceso limitado a líneas de crédito sin garantía, factores que, según Moody’s, dejan a la empresa en una situación de alta vulnerabilidad.

El informe resalta que la petrolera logró registrar un EBITDA positivo en el tercer trimestre de 2025, tras varios periodos de pérdidas. Sin embargo, este hito no compensa su nivel de endeudamiento, que asciende a US$6.300 millones, ni su cobertura de intereses negativa, manteniendo a la empresa dependiente del apoyo extraordinario del Estado.

Petroperu: Moody’s advierte riesgos de gobernanza y apoyo estatal impredecible

La calificadora sostiene que la nota final de Caa1 incorpora la expectativa de un alto nivel de apoyo del Gobierno peruano, al que atribuye una fuerte correlación de riesgo con Petroperú. Sin embargo, advierte que dicho respaldo ha sido históricamente reactivo, con limitada previsibilidad, y que los riesgos de gobernanza son un elemento central en la decisión de rebajar la calificación.

"Si bien el Gobierno del Perú tiene un historial prolongado de otorgar apoyo extraordinario, dicho apoyo ha sido históricamente reactivo. El riesgo de gobernanza es una consideración en la acción de calificación. La combinación de deterioro de la liquidez, visibilidad limitada sobre el apoyo futuro y mayores riesgos de ejecución bajo el marco de reorganización sustentan la rebaja", afirman.

La perspectiva negativa, agrega Moody’s, refleja las dudas sobre la implementación efectiva del apoyo estatal y el riesgo de que los procesos de transferencia de activos, impulsados por el Ejecutivo, terminen debilitando aún más los fundamentos crediticios de Petroperú, en un escenario de liquidez restringida y escaso margen para refinanciar su deuda.

"Podría existir presión adicional a la baja si la liquidez se deteriora aún más, si las reestructuraciones o transferencias de activos debilitan las protecciones de los acreedores, o si la empresa realiza transacciones que consideremos intercambios de deuda en situación de estrés", indicaron.