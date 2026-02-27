'Exterminio: el templo de huesos' fue un fracaso en taquilla, pero es la película mejor valorada por la crítica. | Foto: X

La saga 'Exterminio' se convirtió en un referente del cine de terror británico desde el estreno de '28 días después' en 2002, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Su visión cruda del apocalipsis de infectados marcó un antes y un después en el género zombi, abrió paso a una secuela en 2007 y, años más tarde, al inicio de una nueva trilogía titulada '28 años después'. Hoy, sin embargo, el futuro de la franquicia está en entredicho.

El estreno de '28 años después: el templo de huesos', segunda entrega de la nueva trilogía, llegó a los cines con la expectativa del regreso de Cillian Murphy como Jim, el protagonista original, acompañando en pantalla a Ralph Fiennes, Alfie Williams y Jack O'Connell. No obstante, su desempeño comercial no cumplió las expectativas. Entre rumores de cancelación y la posible intervención de Netflix, la saga atraviesa un momento decisivo.

Estreno digital de 'Exterminio: el templo de huesos' tras fracaso en cines

El 16 de febrero, 'El templo de los huesos' se lanzó en formato digital a través de plataformas de streaming, apenas semanas después de su paso por salas. La estrategia buscó recuperar terreno tras un estreno decepcionante en taquilla, si bien fue la mejor valorada hasta la fecha por la crítica: la cinta recaudó solo 57 millones de dólares frente a un presupuesto de 63 millones, lo que encendió las alarmas sobre una posible cancelación.

La cuenta oficial de la película en X intentó mantener el entusiasmo con la llegada al mercado digital. Sin embargo, una publicación avivó la incertidumbre al insinuar que esta sería la última entrega de 'Exterminio', pese a que la tercera película, que traería a Cillian Murphy retomando plenamente su rol protagónico como Jim, supuestamente tenía luz verde. "Cancela tus planes. Toma tus bocadillos. Reúnete en el Templo del Hueso. Sé testigo del final que has esperado durante 28 años", anunciaron en X.

El proyecto en pausa y la incertidumbre del final

El 17 de febrero, el portal especializado World of Reel informó que dos semanas antes distintas fuentes aseguraron que Sony Pictures no tenía apuro en lanzar la tercera película de '28 años después'. Esta entrega marcaría el regreso completo de Cillian Murphy más allá de su breve aparición en el final de 'El templo de huesos'. Aunque no está oficialmente cancelada, fuentes internas sugieren que el proyecto permanece en un limbo y que el estudio no tiene prisa por continuar.

El mismo portal señaló que Netflix mostró interés en adquirir la secuela final. No obstante, Danny Boyle insistiría en que la conclusión debe llegar a la gran pantalla. "He oído que Netflix ha mostrado cierto interés en adquirir la secuela, pero Danny Boyle no está dispuesto a aceptarla. Quiere un estreno en cines para este capítulo final, que supuestamente estará protagonizado por Cillian Murphy", indicó el medio.

Este panorama contrasta con la expectativa previa al estreno de la primera película de '28 años después', la cual, una vez en cines, terminó generando asombro y críticas divididas debido a su trama, más alejada de '28 días después'. El fracaso de 'El templo de huesos', dirigida por Nia DaCosta, habría cambiado las prioridades, a pesar de las excelentes críticas, el final abierto con la aparición de Jin y las preguntas que dejó sobre la verdadera condición de los infectados.

Boyle, Garland y el legado de la saga

Danny Boyle, director de '28 años después' y de la primera entrega de '28 años después' ('Evolución'), y Alex Garland, guionista de casi toda la saga menos de '28 semanas después', han sido piezas clave en el éxito de 'Exterminio'. Su mirada innovadora sobre el género zombi convirtió a '28 Days Later' en un clásico moderno y dio pie a '28 Weeks Later' en 2007, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo.

Con '28 años después', Boyle buscaba cerrar un ciclo de casi tres décadas. Sin embargo, la falta de respaldo comercial amenaza con dejar inconclusa una historia que marcó a toda una generación de espectadores.