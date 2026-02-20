HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

La salida de Rita López ocurre en pleno proceso de privatización de Petroperú y en medio de tensiones internas por la reestructuración que contempla hasta 1.550 despidos. Recordemos que el MEF y el Minem de José Jerí continúan en sus cargos y mantienen el control de la Junta de Accionistas de la petrolera.

Rita López Saavedra no es más gerente general de Petroperú tras un mes en el cargo.
Rita López Saavedra no es más gerente general de Petroperú tras un mes en el cargo.

Según pudo conocer La República, el Directorio de Petroperú removió anoche a la gerente general de la petrolera, Rita López Saavedra, quien asumió el cargo hace un mes, en línea con la aplicación del decreto de urgencia N.° 010-2025, que dispone la privatización de la petrolera.

López Saavedra asumió oficialmente el 8 de enero, en reemplazo de Gustavo Villa Mora, con el encargo de ejecutar el plan de reestructuración que incluía una ola de despidos. De acuerdo con el esquema aprobado por el Directorio hace unos días, la reducción contemplaba entre 954 y 1.550 puestos de trabajo.

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

Cabe precisar que la Junta General de Accionistas de Petroperú está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Actualmente, los ministros Dennise Miralles y Luis Bravo de la Cruz, ambos designados en el régimen de José Jerí permanecen en funciones.

Esta instancia es la encargada de designar al Directorio de la empresa estatal, que a su vez tiene la prerrogativa de nombrar o remover a la gerencia general.

Exigen un Directorio técnico

La República recogió que el frente sindical de Petroperú exhortó a que se nombre un nuevo Directorio con perfil técnico e independiente, sin tinte político, que permita reflotar a la empresa de la adversa situación que atraviesa.

Además, según conoció este diario, la eventual continuidad de Dennise Miralles en el gabinete del presidente José María Balcázar está supeditada a derogar el decreto de urgencia que dispone la privatización de Petroperú. Por otro lado, regresaría al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, extitular del Minem y exgerente general de la petrolera estatal.

