Nueva Carretera Central: Gobierno anuncia inicio de megaproyecto antes de julio con un presupuesto de S/600 millones

El presidente José María Balcázar ratificó que la megaobra iniciará antes de que finalice su gobierno.

Tras una jornada intensa de reuniones con gobernadores regionales en Palacio de Gobierno, el electo presidente, José María Balcázar (Perú Libre), anunció que la construcción de la Nueva Carretera Central, que une Lima y Junín en tres horas, iniciará antes de que termine su mandato. Para ello, se comprometió a destinar un presupuesto inicial de S/600 millones para acelerar esta importante obra de infraestructura vial, valorizada en su conjunto en S/24.000 millones.

"Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para decirle al público que mi voluntad política está expresada. En mi Gobierno la obra se iniciará", expresó a la prensa.

Modalidad de financiamiento aún en evaluación

Por su parte, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, respaldó la priorización del inicio de la Carretera Central en la gestión del presidente Balcázar. "También nos hemos comprometido a la solución integral del proyecto (que consiste en) revisar las modalidades de financiamiento que nos permita que un proyecto tan importante se inicie y se culmine al servicio de los ciudadanos", sostuvo.

Recordemos que durante el régimen de Jerí, se optó por romper el contrato con PMO Vías, el gestor designado por Francia, para el desarrollo de esta infraestructura. Con ello, se planteó desarmar la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) ante la falta de presupuesto, por una Asociación Público Privada (APP) con peajes, tal como lo aseguró la titular del MEF Denisse Miralles.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, presente también en la sesión, indicó que se ha calendarizado los principales hitos a cumplir para contar con estudios definitivos finalizados, a fin de que la obra se pueda adjudicar e iniciar durante esta gestión.

Antes de concretarse la reunión solicitada por los gobiernos regionales, donde Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, reiteró el propósito de evaluar y agilizar la construcción de la nueva Carretera Central.

Gobierno regional de Junín seguirá vigilante para inicio de obras

Posterior a la reunión, Cárdenas indicó que lo logrado es fruto del trabajo de la Comisión Multisectorial, de la unidad de alcaldes, gremios, sociedad civil. "La macrorregión centro logró posicionar esta demanda como prioridad nacional. Ahora corresponde cumplir. Vamos a seguir vigilantes para que este compromiso se traduzca en obra real y no vuelva a quedar en palabras", apuntó.

Previamente, señaló que es consciente que en este mismo año no se necesita todo ese presupuesto (S/24.000 millones), y que la cantidad solicitada solamente giraba en torno a los S/1.200 millones.

"Queremos ser escuchados y atendidos. Este proyecto ya contaba con un cronograma establecido y, este año, en el mes de junio, deben comenzar dos tramos: el túnel Pariachi, en Ate, y un tramo de la avenida Circunvalación en Yauli, La Oroya", indicó Cárdenas.

Es importante recordar que el presupuesto inicial asignado para el 2026 sufrió una reducción considerable: de los S/1.200 millones necesarios, el gobierno de José Jerí solo aprobó un magro presupuesto de S/190 millones. Esta decisión generó protestas, manifestaciones y un paro de 48 horas, realizados los días 18 y 19 de febrero en Junín.

"Son alrededor de 12 millones de habitantes de la macro región centro que están siendo afectados. Este reclamo responde a una demanda de justicia social, ya que nuestra región nunca antes recibió una inversión de esta naturaleza", expresó el gobernador.

Paralización en la Carretera Central por 48 horas

La protesta realizada se originó a raíz de la solicitud del presupuesto inicial de S/1.200 millones para comenzar con el megaproyecto. Otra de las peticiones de los pobladores de la macrorregión fue la resolución del contrato gobierno a gobierno (G2G), pues esta suspensión paralizaría y retrasaría el proyecto debido a su complejidad, al alto nivel tecnológico requerido y a las diversas mejoras previstas para la vía.

Según el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, el proyecto ya cuenta con más de S/600 millones ejecutados en estudios y liberación de predios, por lo que desarmar el acuerdo con Francia pone en riesgo una obra estratégica que está programada para entregarse el 2031.

MTC asegura continuidad de la Nueva Carretera Central

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución con el inicio de las obras del túnel Pariachi y sus accesos, con un costo de S/2.537 millones.