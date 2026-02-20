HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     
EN VIVO

Urresti sale libre y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Nueva Carretera Central: Gobierno anuncia inicio de megaproyecto antes de julio con un presupuesto de S/600 millones

Tras reuniones en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, se comprometió a iniciar la obra de la nueva Carretera Central antes de que finalice su gobierno.

El presidente José María Balcázar ratificó que la megaobra iniciará antes de que finalice su gobierno.
El presidente José María Balcázar ratificó que la megaobra iniciará antes de que finalice su gobierno.

Tras una jornada intensa de reuniones con gobernadores regionales en Palacio de Gobierno, el electo presidente, José María Balcázar (Perú Libre), anunció que la construcción de la Nueva Carretera Central, que une Lima y Junín en tres horas, iniciará antes de que termine su mandato. Para ello, se comprometió a destinar un presupuesto inicial de S/600 millones para acelerar esta importante obra de infraestructura vial, valorizada en su conjunto en S/24.000 millones.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para decirle al público que mi voluntad política está expresada. En mi Gobierno la obra se iniciará", expresó a la prensa.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

lr.pe

Modalidad de financiamiento aún en evaluación

Por su parte, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, respaldó la priorización del inicio de la Carretera Central en la gestión del presidente Balcázar. "También nos hemos comprometido a la solución integral del proyecto (que consiste en) revisar las modalidades de financiamiento que nos permita que un proyecto tan importante se inicie y se culmine al servicio de los ciudadanos", sostuvo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Recordemos que durante el régimen de Jerí, se optó por romper el contrato con PMO Vías, el gestor designado por Francia, para el desarrollo de esta infraestructura. Con ello, se planteó desarmar la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) ante la falta de presupuesto, por una Asociación Público Privada (APP) con peajes, tal como lo aseguró la titular del MEF Denisse Miralles.

PUEDES VER: Dólar en Perú y bolsa estables tras asunción de José María Balcázar: ¿Qué lo blinda?

lr.pe

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, presente también en la sesión, indicó que se ha calendarizado los principales hitos a cumplir para contar con estudios definitivos finalizados, a fin de que la obra se pueda adjudicar e iniciar durante esta gestión.

Antes de concretarse la reunión solicitada por los gobiernos regionales, donde Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, reiteró el propósito de evaluar y agilizar la construcción de la nueva Carretera Central.

Gobierno regional de Junín seguirá vigilante para inicio de obras

Posterior a la reunión, Cárdenas indicó que lo logrado es fruto del trabajo de la Comisión Multisectorial, de la unidad de alcaldes, gremios, sociedad civil. "La macrorregión centro logró posicionar esta demanda como prioridad nacional. Ahora corresponde cumplir. Vamos a seguir vigilantes para que este compromiso se traduzca en obra real y no vuelva a quedar en palabras", apuntó.

Previamente, señaló que es consciente que en este mismo año no se necesita todo ese presupuesto (S/24.000 millones), y que la cantidad solicitada solamente giraba en torno a los S/1.200 millones.

"Queremos ser escuchados y atendidos. Este proyecto ya contaba con un cronograma establecido y, este año, en el mes de junio, deben comenzar dos tramos: el túnel Pariachi, en Ate, y un tramo de la avenida Circunvalación en Yauli, La Oroya", indicó Cárdenas.

Es importante recordar que el presupuesto inicial asignado para el 2026 sufrió una reducción considerable: de los S/1.200 millones necesarios, el gobierno de José Jerí solo aprobó un magro presupuesto de S/190 millones. Esta decisión generó protestas, manifestaciones y un paro de 48 horas, realizados los días 18 y 19 de febrero en Junín.

"Son alrededor de 12 millones de habitantes de la macro región centro que están siendo afectados. Este reclamo responde a una demanda de justicia social, ya que nuestra región nunca antes recibió una inversión de esta naturaleza", expresó el gobernador.  

Paralización en la Carretera Central por 48 horas 

La protesta realizada se originó a raíz de la solicitud del presupuesto inicial de S/1.200 millones para comenzar con el megaproyecto. Otra de las peticiones de los pobladores de la macrorregión fue la resolución del contrato gobierno a gobierno (G2G), pues esta suspensión paralizaría y retrasaría el proyecto debido a su complejidad, al alto nivel tecnológico requerido y a las diversas mejoras previstas para la vía.

Según el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, el proyecto ya cuenta con más de S/600 millones ejecutados en estudios y liberación de predios, por lo que desarmar el acuerdo con Francia  pone en riesgo una obra estratégica que está programada para entregarse el 2031

MTC asegura continuidad de la Nueva Carretera Central 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución con el inicio de las obras del túnel Pariachi y sus accesos, con un costo de S/2.537 millones.

Notas relacionadas
Paro en la Carretera Central: gremios exigen inicio inmediato de megaobra al nuevo presidente José Balcázar

Paro en la Carretera Central: gremios exigen inicio inmediato de megaobra al nuevo presidente José Balcázar

LEER MÁS
Nueva Carretera Central: Gobiernos Regionales se reúnen con Balcázar en busca de destrabar el megaproyecto vial

Nueva Carretera Central: Gobiernos Regionales se reúnen con Balcázar en busca de destrabar el megaproyecto vial

LEER MÁS
Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

LEER MÁS
Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

Defensoría alerta sobre cámaras frigoríficas inoperativas en el hospital Sergio Bernales: cadáveres podrían descomponerse

Nueva Carretera Central: Gobierno anuncia inicio de megaproyecto antes de julio con un presupuesto de S/600 millones

Economía

Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025