MEF celebra haber logrado la meta del déficit fiscal, pero la factura la pagará el próximo gobierno

Exministros de Economía enmiendan la plana a la titular del MEF, Denisse Miralles, al considerar que la meta fiscal celebrada oculta gastos comprometidos. | Foto: Composición LR

Exministros de Economía enmiendan la plana a la titular del MEF, Denisse Miralles, al considerar que la meta fiscal celebrada oculta gastos comprometidos. | Foto: Composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno logró cumplir la meta del déficit fiscal, es decir cuando el Estado gasta más de lo que recauda, al reducirla a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre del 2025, luego de dos años consecutivos de desviación. Según el MEF, este resultado fue posible gracias a medidas de ajuste y gasto responsable aplicadas durante el último trimestre del año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica", afirmó la ministra de Economía Denisse Miralles.

TE RECOMENDAMOS ¿ES SÓLIDA LA ECONOMÍA PERUANA? EL OPTIMISMO DEL MEF BAJO LA LUPA | ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Sin embargo, economistas y exministros del sector adviertieron que el cumplimiento anunciado por el MEF no refleja completamente la situación real de las cuentas públicas del país.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Gastos no considerados

El exministro de Economía Alfredo Thorne cuestionó que el MEF celebre el cumplimiento de la meta sin considerar gastos relevantes que, si bien aún no se reflejan plenamente en las cifras oficiales, ya han sido asumidos por el Estado, y que por lo tanto la meta se habría cumplido solo en apariencia.

"El MEF celebra su supuesto cumplimiento de la meta fiscal de 2,2% del PBI y algunos periodistas aplauden. ¿Pero realmente la cumplió? Lo cierto es que la meta excluye los gastos en Defensa que se encuentran registrados en la Ley de endeudamiento y representan 1% del PBI en 2025. El déficit entonces fue de 3,2%", apuntó.

Thorne advirtió que el problema se agravará en 2026, cuando el límite fiscal será más exigente. "El problema es más serio este año cuando la meta es de 1,8%, pero hay que añadirle 0,7 puntos porcentuales por los gastos en los aviones; otros 0,7 puntos porcentuales por la nueva base naval; y 1 punto más por las leyes de aumento de remuneraciones aprobadas por el Congreso. Lo que suma 4,2%. Me pregunto, ¿Eso es política fiscal prudente? Se le está pasando un grave problema al siguiente gobierno", criticó.

Precio récord de los metales ayudaron

En la misma línea, el exjefe de la Sunat y exvicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Luis Arias Minaya, sostuvo que el resultado fiscal de 2025 responde a factores no recurrentes.

"El cumplimiento de la regla fiscal del déficit el año 2025 se debe a ingresos extraordinarios equivalentes a 0,4% del PBI (venta de ENEL, acotación a Credicorp y fraccionamiento) y al alza del precio de los metales (oro y cobre)", indicó.

Nivel vergonzoso de recaudación tributaria

Para el economista y exjefe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Juan José Marthans, el debate va más allá del cumplimiento puntual de una meta. "Voy a ser más claro con nuestro frente fiscal. El verdadero reto trasciende a la coyuntura. Debemos diseñar estrategias para que la informalidad tienda a reducirse progresivamente. El nivel de recaudación en Perú es vergonzoso y generado por unos pocos", indicó. Recordemos que al cierre de año se registró una recaudación de S/175.156 millones.

A renglón seguido, sostuvo que hasta hoy "los precios internacionales de los minerales han sido el mejor ministro de Economía que hemos tenido y eso lo debemos cambiar". El precio internacional del oro se encuentra por encima de los US$4.600 la onza, una cifra inédita y que incluso, según nuevas proyecciones alcistas de Goldman Sachs, una de las bancas de inversión y valores más grandes del mundo, cerrará el 2026 en US$5.400

El exministro de Economía Waldo Mendoza señaló en que el límite fiscal de 2025 se cumplió formalmente, pero alertó que la regla de 2026 será quebrantada bajo las actuales condiciones. "El límite para este año es 1.8% del PBI. Ese límite no considera los US$3.500 millones (aviones de la FAP) y US$1.500 millones (Modernización base Naval del Callao), que suman 1,7% del PBI", indicó.

"Si este año (2026) llegan todos los aviones y se culmina la Modernización, el déficit fiscal del 2026 sería de alrededor de 3,5% del PBI, el doble del límite. Si llega solo una parte de los aviones y no se termina la Modernización, el déficit puede ser menor. En cualquier caso, no se cumplirá con el límite fiscal".

¿Qué es el déficit fiscal?

El déficit fiscal se produce cuando el Estado gasta más de lo que recauda en un año. Para evitar desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad económica, el Perú cuenta con una regla fiscal que fija un límite máximo al déficit permitido. Superar ese umbral implica mayor endeudamiento y menor margen de maniobra para futuras gestiones. Este año la regla es de 1,8%.