HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Minedu dispone la creación del grupo de trabajo para la reingeniería del Pronabec. Sin embargo, para frentes estudiantiles, esta reestructuración se debió contar antes con al menos la auditoría de la Contraloría, e incluso no hacerlo en medio del concurso.

Crean el “Grupo de trabajo sectorial para la elaboración de la propuesta de reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC"
Crean el “Grupo de trabajo sectorial para la elaboración de la propuesta de reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC" | El Peruano

En medio de la incertidumbre de miles de postulantes que aún esperan la lista de preseleccionados de Beca 18, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dispuso la creación de un grupo de trabajo temporal para elaborar una propuesta de "reingeniería" del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, la creación de este grupo se da en un escenario marcado por el retraso en la publicación de los resultados de preselección de Beca 18, lo que ha generado preocupación entre los postulantes, ya que mientras el sector educación impulsa una reforma estructural del programa, miles de jóvenes continúan sin conocer si accederán a una oportunidad educativa este año

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Recordemos que organizaciones juveniles como la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv) criticaron que el ministro de Educación, Jorge Figueroa, use como excusa el déficit presupuestal para la reingeniera del programa de becas. Sin embargo, para establecer esta reestructuración, a consideración de Anthony Ramos, dirigente de este frente estudiantil, se debió contar antes con al menos la auditoría de la Contraloría, e incluso no hacerlo en medio del concurso.

Por su parte, el Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Perú (FRENABEP) consideran que, si bien es pertinente evaluar mejoras en el diseño del Pronabec, la prioridad inmediata debería centrarse en garantizar la cobertura de las 20.000 becas anunciadas y culminar el proceso en curso. 

Este grupo, creado por el Minedu, tendrá la responsabilidad de diseñar una “reingeniería” del programa en sus aspectos normativos, financieros y operativos. Según la Resolución Ministerial N° 106-2026-MINEDU publicada esta mañana, deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y contará con una vigencia de sesenta días calendario, la cual podrá ser prorrogada. 

Asimismo, deberá elaborar propuestas de mejora del servicio de otorgamiento de becas, así como documentos normativos y proyectos que permitan viabilizar la reingeniería y su respectivo cronograma. Todo ello será presentado al ministro de Educación. 

Siguen a la espera

En un inicio, se hablaba de 20.000 becas a jóvenes de escasos recursos para su ingreso a una universidad, que al cabo de unos meses se convirtió en la mitad, y que a la fecha Minedu ha autorizado solo 2.592 subvenciones. De esta manera, el Gobierno anunció una reingeniería destinada a elaborar propuestas de cambio en el servicio de otorgamiento de becas del Pronabec, considerando su sostenibilidad presupuestal, la excelencia académica y el desarrollo estratégico del país. Para muchos, esto se interpreta como una posible reducción en el número de plazas disponibles, lo que se traduce a que jóvenes de alto rendimiento académico y escasos recursos económicos quedarían excluidos, afectando su derecho a acceder a la educación superior.

Notas relacionadas
Beca 18: Postulantes marcharán al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

Beca 18: Postulantes marcharán al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

LEER MÁS
La 'herencia' de José Jerí al Gobierno de Balcázar: Petroperú asfixiada y futuro incierto en Nueva Carretera Central y Beca 18

La 'herencia' de José Jerí al Gobierno de Balcázar: Petroperú asfixiada y futuro incierto en Nueva Carretera Central y Beca 18

LEER MÁS
¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

LEER MÁS
Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

LEER MÁS
José María Balcázar asume el poder y el mercado reacciona sin sobresaltos: dólar y bolsa estables, ¿por qué?

José María Balcázar asume el poder y el mercado reacciona sin sobresaltos: dólar y bolsa estables, ¿por qué?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 20 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

Beca 18: Postulantes marchan hoy al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

José María Balcázar es citado por inicio de juicio oral: si no se presenta será declarado reo contumaz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025