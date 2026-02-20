Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Crean el “Grupo de trabajo sectorial para la elaboración de la propuesta de reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC" | El Peruano

En medio de la incertidumbre de miles de postulantes que aún esperan la lista de preseleccionados de Beca 18, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dispuso la creación de un grupo de trabajo temporal para elaborar una propuesta de "reingeniería" del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Sin embargo, la creación de este grupo se da en un escenario marcado por el retraso en la publicación de los resultados de preselección de Beca 18, lo que ha generado preocupación entre los postulantes, ya que mientras el sector educación impulsa una reforma estructural del programa, miles de jóvenes continúan sin conocer si accederán a una oportunidad educativa este año.

Recordemos que organizaciones juveniles como la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv) criticaron que el ministro de Educación, Jorge Figueroa, use como excusa el déficit presupuestal para la reingeniera del programa de becas. Sin embargo, para establecer esta reestructuración, a consideración de Anthony Ramos, dirigente de este frente estudiantil, se debió contar antes con al menos la auditoría de la Contraloría, e incluso no hacerlo en medio del concurso.

Por su parte, el Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Perú (FRENABEP) consideran que, si bien es pertinente evaluar mejoras en el diseño del Pronabec, la prioridad inmediata debería centrarse en garantizar la cobertura de las 20.000 becas anunciadas y culminar el proceso en curso.

Este grupo, creado por el Minedu, tendrá la responsabilidad de diseñar una “reingeniería” del programa en sus aspectos normativos, financieros y operativos. Según la Resolución Ministerial N° 106-2026-MINEDU publicada esta mañana, deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y contará con una vigencia de sesenta días calendario, la cual podrá ser prorrogada.

Asimismo, deberá elaborar propuestas de mejora del servicio de otorgamiento de becas, así como documentos normativos y proyectos que permitan viabilizar la reingeniería y su respectivo cronograma. Todo ello será presentado al ministro de Educación.

Siguen a la espera

En un inicio, se hablaba de 20.000 becas a jóvenes de escasos recursos para su ingreso a una universidad, que al cabo de unos meses se convirtió en la mitad, y que a la fecha Minedu ha autorizado solo 2.592 subvenciones. De esta manera, el Gobierno anunció una reingeniería destinada a elaborar propuestas de cambio en el servicio de otorgamiento de becas del Pronabec, considerando su sostenibilidad presupuestal, la excelencia académica y el desarrollo estratégico del país. Para muchos, esto se interpreta como una posible reducción en el número de plazas disponibles, lo que se traduce a que jóvenes de alto rendimiento académico y escasos recursos económicos quedarían excluidos, afectando su derecho a acceder a la educación superior.