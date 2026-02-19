La 'herencia' de José Jerí al nuevo Gobierno: Petroperú asfixiada y en jaque la Nueva Carretera Central y Beca 18

Legado. En cuatro meses, el régimen de Jerí desarmó sin transparencia a Petroperú, Beca 18 y la Nueva Carretera Central.

El nuevo gobierno a manos de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) recibirá por lo menos tres problemas gravitantes que el régimen del censurado José Jerí le deja como legado económico en apenas cuatro meses: la privatización de Petroperú, la “reestructuración” de Beca 18 en pleno concurso y el rompimiento del contrato con gestor francés para el desarrollo de la Nueva Carretera Central, que une Lima y Junín.

Respecto al primer punto. En las postrimerías del 2025, mientras todos celebraban Año Nuevo, Jerí publicó un decreto de urgencia que conduce la privatización II de Petroperú (la primera fue en tiempos de Alberto Fujimori), que ha sido criticada por entidades independientes como el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Colegio de Abogados de Lima (CAL), Defensoría del Pueblo y la agencia internacional calificadora de riesgo Moody’s.

Las consecuencias de tamaña decisión sin pasar por un debate en el Congreso y con luz verde de la ministra de Economía Denisse Miralles son evidentes: Moody’s le rebajó la calificación crediticia a la petrolera y existe un desabastecimiento de combustibles, acompañando de un incremento de precios de hasta 28% al consumidor final.

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que controla la Junta General de Accionistas de la estatal— por el actual escenario de desabastecimiento y alza de precios de combustibles. “Mientras el MEF y ProInversión juegan a ser reestructuradores, iban camino a paralizar la empresa”, dijo.

Según sostuvo, hoy Petroperú, al producir e importar menos combustible, ha reducido su capacidad de abastecer el mercado, donde mantiene el 25% de participación y que sus competidores no pueden reemplazar ese volumen de inmediato.

El exdirectivo cuestionó que, si el MEF decidió “ahogar financieramente” a la empresa, debió prever un plan alternativo con los importadores para evitar la turbulencia actual.

A su juicio, la falta de previsión ha generado colas y un incremento de precios de hasta S/5 por galón en gasolina premium y S/4 en regular, lo que podría trasladarse a la inflación. Finalmente, criticó que el MEF y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hayan designado un directorio sin experiencia en el sector hidrocarburos.

Según apunta el economista experto en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, la herencia que deja José Jerí en este punto es nefasta que pone a Petroperú en la cuerda floja, pese a que hoy necesita liquidez que el Estado le puede dar con cargo a una devolución posterior.

“MEF no le ha transferido recursos y hay un desabastecimiento sobre todo en la Amazonía. Hay una política deliberada de asfixiar Petroperú y decir que no hay recursos, pese a que sus activos alcanzan los US$10.000 millones y el fisco le debe más de S/6.000 millones”, precisó.

Por ello, dijo, el nuevo gobierno “debe ser consciente y no debe dejar caer a Petroperú, a fin de que honre sus deudas internacionales, sino perderá el grado de inversión, que significará, un encarecimiento del crédito y hará ver al Estado en default, un mal precedente”.

Beca 18

Otro de los puntos que involucra a la titular del MEF y el de Educación es el raquítico presupuesto destinado a Beca 18. Al inicio, el régimen prometió ante el Congreso dotar de 20.000 becas a jóvenes de escasos recursos para su ingreso a una universidad.

A la fecha, el Minedu ha autorizado solo 2.592 subvenciones, menos del 13%. Desde el Gobierno, anunciaron una reingeniería en pleno concurso de Beca 18, que implicará la reducción de vacantes.

Se desarmó acuerdo con Francia

Otro de los pasivos que deja el régimen de Jerí en materia económica es la paralización de la Nueva Carretera Central, megaproyecto valorizado en S/24.000 millones. Romper el contrato con el brazo operativo designado por Francia abre la puerta a un arbitraje internacional millonario.

“Cualquier gobierno que llegue este 2026 tiene que ser respetuoso de los contratos internacionales, la propiedad privada y el rol subsidiario del Estado”, sostuvo el investigador de la UNMSM, Jorge Manco.

Falta de recursos y avances ha desatado movilizaciones