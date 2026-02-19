HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo
EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     EN VIVO | José María Balcázar descarta un posible indulto de Pedro Castillo     
Economía

La 'herencia' de José Jerí al nuevo Gobierno: Petroperú asfixiada y en jaque la Nueva Carretera Central y Beca 18

Pasivos. Gremios empresariales piden al nuevo Gobierno continuar con los ministros de Jerí, los mismos que condujeron un decreto ilegal y antitécnico para privatizar Petroperú, según entidades independientes, además de dotar de un raquítico presupuesto al programa bandera de Pronabec y romper el contrato con Francia para la Carretera Central.

Legado. En cuatro meses, el régimen de Jerí desarmó sin transparencia a Petroperú, Beca 18 y la Nueva Carretera Central.
Legado. En cuatro meses, el régimen de Jerí desarmó sin transparencia a Petroperú, Beca 18 y la Nueva Carretera Central.

El nuevo gobierno a manos de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) recibirá por lo menos tres problemas gravitantes que el régimen del censurado José Jerí le deja como legado económico en apenas cuatro meses: la privatización de Petroperú, la “reestructuración” de Beca 18 en pleno concurso y el rompimiento del contrato con gestor francés para el desarrollo de la Nueva Carretera Central, que une Lima y Junín.

Únete a nuestro canal de política y economía

Respecto al primer punto. En las postrimerías del 2025, mientras todos celebraban Año Nuevo, Jerí publicó un decreto de urgencia que conduce la privatización II de Petroperú (la primera fue en tiempos de Alberto Fujimori), que ha sido criticada por entidades independientes como el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Colegio de Abogados de Lima (CAL), Defensoría del Pueblo y la agencia internacional calificadora de riesgo Moody’s.

TE RECOMENDAMOS

SE FUE JOSÉ JERÍ: ¿HOY TENDREMOS NUEVO PRESIDENTE? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las consecuencias de tamaña decisión sin pasar por un debate en el Congreso y con luz verde de la ministra de Economía Denisse Miralles son evidentes: Moody’s le rebajó la calificación crediticia a la petrolera y existe un desabastecimiento de combustibles, acompañando de un incremento de precios de hasta 28% al consumidor final.

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que controla la Junta General de Accionistas de la estatal— por el actual escenario de desabastecimiento y alza de precios de combustibles. “Mientras el MEF y ProInversión juegan a ser reestructuradores, iban camino a paralizar la empresa”, dijo.

Según sostuvo, hoy Petroperú, al producir e importar menos combustible, ha reducido su capacidad de abastecer el mercado, donde mantiene el 25% de participación y que sus competidores no pueden reemplazar ese volumen de inmediato.

El exdirectivo cuestionó que, si el MEF decidió “ahogar financieramente” a la empresa, debió prever un plan alternativo con los importadores para evitar la turbulencia actual.

A su juicio, la falta de previsión ha generado colas y un incremento de precios de hasta S/5 por galón en gasolina premium y S/4 en regular, lo que podría trasladarse a la inflación. Finalmente, criticó que el MEF y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hayan designado un directorio sin experiencia en el sector hidrocarburos.

Según apunta el economista experto en hidrocarburos, Jorge Manco Zaconetti, la herencia que deja José Jerí en este punto es nefasta que pone a Petroperú en la cuerda floja, pese a que hoy necesita liquidez que el Estado le puede dar con cargo a una devolución posterior.

“MEF no le ha transferido recursos y hay un desabastecimiento sobre todo en la Amazonía. Hay una política deliberada de asfixiar Petroperú y decir que no hay recursos, pese a que sus activos alcanzan los US$10.000 millones y el fisco le debe más de S/6.000 millones”, precisó.

Por ello, dijo, el nuevo gobierno “debe ser consciente y no debe dejar caer a Petroperú, a fin de que honre sus deudas internacionales, sino perderá el grado de inversión, que significará, un encarecimiento del crédito y hará ver al Estado en default, un mal precedente”.

Beca 18

Otro de los puntos que involucra a la titular del MEF y el de Educación es el raquítico presupuesto destinado a Beca 18. Al inicio, el régimen prometió ante el Congreso dotar de 20.000 becas a jóvenes de escasos recursos para su ingreso a una universidad.

A la fecha, el Minedu ha autorizado solo 2.592 subvenciones, menos del 13%. Desde el Gobierno, anunciaron una reingeniería en pleno concurso de Beca 18, que implicará la reducción de vacantes.

Se desarmó acuerdo con Francia

Otro de los pasivos que deja el régimen de Jerí en materia económica es la paralización de la Nueva Carretera Central, megaproyecto valorizado en S/24.000 millones. Romper el contrato con el brazo operativo designado por Francia abre la puerta a un arbitraje internacional millonario.

“Cualquier gobierno que llegue este 2026 tiene que ser respetuoso de los contratos internacionales, la propiedad privada y el rol subsidiario del Estado”, sostuvo el investigador de la UNMSM, Jorge Manco.

Falta de recursos y avances ha desatado movilizaciones

Notas relacionadas
EN VIVO nuevo presidente del Perú: María del Carmen Alva y José María Balcázar se miden voto a voto

EN VIVO nuevo presidente del Perú: María del Carmen Alva y José María Balcázar se miden voto a voto

LEER MÁS
Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

Indecopi multa a Integratel Perú con S/118.000 por no entregar audios en caso de llamadas spam

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

Economía

Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025