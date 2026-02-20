Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

El partido Alianza para el Progreso solicitó de forma pública al presidente José María Balcázar mantener a la actual titular del Ministerio de Economía, Denisse Miralles, durante los cinco meses que restan de su gestión. En un comunicado difundido este viernes, la agrupación pidió respetar la política fiscal vigente y evitar modificaciones que afecten el equilibrio macroeconómico del país.

La organización que lidera César Acuña sostuvo que cualquier alteración de las reglas fiscales podría afectar el empleo, la inversión privada y la estabilidad financiera. En el pronunciamiento, APP afirmó que la estabilidad económica “no es un tema político, es una necesidad nacional”.

APP no solo se refirió al sector Economía. También exhortó a Balcázar a mantener en sus cargos a los ministros de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores. El argumento es garantizar continuidad en las políticas públicas que, según el partido, ya se encuentran en marcha.