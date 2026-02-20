HOYSuscripcion LR Focus

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
¿Por qué fue elegido Balcázar como presidente? ft. Ruth Luque | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

El partido liderado por César Acuña, exhortó al presidente José María Balcázar a no realizar cambios en el Ministerio de Economía y otras carteras clave, a cinco meses de las elecciones generales 2026.

César Acuña pide a José María Balcázar mantener al ministro de Economía. Foto: composición LR
César Acuña pide a José María Balcázar mantener al ministro de Economía. Foto: composición LR

El partido Alianza para el Progreso solicitó de forma pública al presidente José María Balcázar mantener a la actual titular del Ministerio de Economía, Denisse Miralles, durante los cinco meses que restan de su gestión. En un comunicado difundido este viernes, la agrupación pidió respetar la política fiscal vigente y evitar modificaciones que afecten el equilibrio macroeconómico del país.

La organización que lidera César Acuña sostuvo que cualquier alteración de las reglas fiscales podría afectar el empleo, la inversión privada y la estabilidad financiera. En el pronunciamiento, APP afirmó que la estabilidad económica “no es un tema político, es una necesidad nacional”.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

APP no solo se refirió al sector Economía. También exhortó a Balcázar a mantener en sus cargos a los ministros de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores. El argumento es garantizar continuidad en las políticas públicas que, según el partido, ya se encuentran en marcha.

