Nueva Carretera Central: Gobiernos Regionales se reúnen con Balcázar en busca de destrabar el megaproyecto vial

Hoy, viernes 20 de febrero, se concretó la reunión solicitada por Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, con el propósito de evaluar y agilizar la construcción de la nueva Carretera Central. En el encuentro participaron alcaldes provinciales y distritales de la región, además de representantes de diversos gremios y organizaciones cívicas.

“Queremos ser escuchados y atendidos. Este proyecto ya contaba con un cronograma establecido y, este año, en el mes de junio, deben comenzar dos tramos: el túnel Pariachi, en Ate, y un tramo de la avenida Circunvalación en Yauli, La Oroya”, indicó Cárdenas minutos antes de ingresar a Palacio de Gobierno.

También, agradeció a toda la población que se sumó al paro realizados los días 18 y 19 de febrero, ya que más de 12 millones de habitantes de la macrorregión centro están siendo afectados. "Este reclamo responde a una demanda de justicia social, ya que nuestra región nunca antes recibió una inversión de esta naturaleza”, señaló el gobernador.

Es importante recordar que el presupuesto asignado para el 2026 sufrió una reducción significativa: de los aproximadamente S/ 1.200 millones necesarios, el gobierno solo aprobó S/190 millones. Esta situación generó protestas, manifestaciones y un paro preventivo de 48 horas.

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en Junín, Raúl Ariste, informó a la salida de la reunión en Palacio que llegaron para acordar medidas concretas. “Vinimos para cosas concretas, como el incremento del presupuesto para la nueva Carretera Central", sostuvo.

Paralización en la Carretera Central por 48 horas

Esta paralización realizada el 18 y 19 de febrero se origina a raíz de la solicitud del presupuesto inicial de S/1.200 millones para comenzar la obra de la nueva Carretera Central.

Esta protesta no solo busca la continuidad del proyecto, sino la renuncia del ministro de Transportes y de la ministra de Economía, Denisse Miralles. Por su parte, los manifestantes demandaron que el proyecto sea declarado prioridad nacional para el nuevo gobierno de José María Balcázar.

Según el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, el proyecto ya cuenta con más de S/600 millones ejecutados en estudios y liberación de predios, por lo que desarmar el acuerdo con Francia ahora pondría en riesgo una obra estratégica que está programada para entregarse el 2031.

MTC asegura continuidad de la Nueva Carretera Central

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el proyecto de la Nueva Carretera Central continuará su ejecución con el inicio de las obras del túnel Pariachi y sus accesos, con un costo de S/2.537 millones.