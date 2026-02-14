Las exportaciones peruanas de café alcanzaron un récord histórico en 2025 y superaron los US $1.796 millones. | MIDAGRI

Las exportaciones peruanas de café lograron un récord histórico en 2025 y alcanzaron ventas por US $1.796 millones, impulsadas principalmente por el alza de los precios internacionales y una mayor presencia en mercados externos, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según datos oficiales, el café peruano llegó el año pasado a 52 destinos internacionales, siendo Estados Unidos el principal comprador, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia.

“Perú registra un gran potencial en las exportaciones de café, desde el Midagri seguimos comprometidos con seguir generando mayores ventanas comerciales para la exportación del café peruano y generando mayores espacios para impulsar el consumo de este producto. Es importante considerar que, dentro de esta cadena productiva hay miles familias cafetaleras involucradas,". manifestó el ministro Vladimir Cuno.

El crecimiento del sector cafetalero beneficia directamente a miles de productores de 16 regiones del país. Solo en el año 2024, las ventas del grano superaron los US $1.100 millones, lo que representó un incremento de más del 33% respecto a lo registrado en el año 2023.

Perú como potencial agroexportador

Actualmente, Perú se mantiene como el noveno productor mundial de café convencional, en un ranking liderado por Brasil y Vietnam. La producción nacional se extiende a 16 regiones, entre ellas San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco y Amazonas.

En el país se producen diversas variedades de café, como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras. El café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo (directo e indirecto) para un universo de dos millones de personas, especialmente de pequeños productores.

Además de su peso económico, el café peruano ha ganado reconocimiento internacional. Un ejemplo emblemático es el café Tunki, de Puno, que en 2010 fue premiado como el mejor café especial del mundo en la feria de la Specialty Coffee Association of America. Pese al crecimiento del sector, el reto sigue siendo fortalecer la asociatividad y el acceso a mercados, ya que solo el 30% de los caficultores forma parte de cooperativas.