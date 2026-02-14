HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     
Economía

Midagri: Exportaciones de café peruano marcan récord y superan los US$1.700 millones al cierre de 2025

El crecimiento del café peruano logró un récord histórico en 2025 y alcanzó ventas por US$1.796 millones, impulsadas principalmente por el alza de los precios internacionales y una mayor presencia en mercados externos. La producción se concentra en 16 regiones del país, con San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco y Amazonas como principales zonas cafetaleras.

Las exportaciones peruanas de café alcanzaron un récord histórico en 2025 y superaron los US $1.796 millones.
Las exportaciones peruanas de café alcanzaron un récord histórico en 2025 y superaron los US $1.796 millones. | MIDAGRI

Las exportaciones peruanas de café lograron un récord histórico en 2025 y alcanzaron ventas por US $1.796 millones, impulsadas principalmente por el alza de los precios internacionales y una mayor presencia en mercados externos, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Únete a nuestro canal de política y economía

Según datos oficiales, el café peruano llegó el año pasado a 52 destinos internacionales, siendo Estados Unidos el principal comprador, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Grupo Gloria firma acuerdo para la compra del principal productor de lácteos de Argentina

lr.pe

“Perú registra un gran potencial en las exportaciones de café, desde el Midagri seguimos comprometidos con seguir generando mayores ventanas comerciales para la exportación del café peruano y generando mayores espacios para impulsar el consumo de este producto. Es importante considerar que, dentro de esta cadena productiva hay miles familias cafetaleras involucradas,". manifestó el ministro Vladimir Cuno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El crecimiento del sector cafetalero beneficia directamente a miles de productores de 16 regiones del país. Solo en el año 2024, las ventas del grano superaron los US $1.100 millones, lo que representó un incremento de más del 33% respecto a lo registrado en el año 2023.

PUEDES VER: MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

lr.pe

Perú como potencial agroexportador

Actualmente, Perú se mantiene como el noveno productor mundial de café convencional, en un ranking liderado por Brasil y Vietnam. La producción nacional se extiende a 16 regiones, entre ellas San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco y Amazonas.

En el país se producen diversas variedades de café, como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras. El café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo (directo e indirecto) para un universo de dos millones de personas, especialmente de pequeños productores.

larepublica.pe

PUEDES VER: Exportaciones peruanas cerraron el 2025 con más de US$90.000 millones por alza de cobre y oro

lr.pe

Además de su peso económico, el café peruano ha ganado reconocimiento internacional. Un ejemplo emblemático es el café Tunki, de Puno, que en 2010 fue premiado como el mejor café especial del mundo en la feria de la Specialty Coffee Association of America. Pese al crecimiento del sector, el reto sigue siendo fortalecer la asociatividad y el acceso a mercados, ya que solo el 30% de los caficultores forma parte de cooperativas.

Notas relacionadas
MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

LEER MÁS
Noticia de mortandad de 48 vacas lecheras en Cajamarca es falsa: SENASA lo confirma

Noticia de mortandad de 48 vacas lecheras en Cajamarca es falsa: SENASA lo confirma

LEER MÁS
Perú conquista el mercado internacional tras exportar 540 productos agrícolas a Estados Unidos y Europa

Perú conquista el mercado internacional tras exportar 540 productos agrícolas a Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

LEER MÁS
Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

LEER MÁS
Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

Midagri: Exportaciones de café peruano marcan récord y superan los US$1.700 millones al cierre de 2025

Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

Economía

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

Cosco Shipping se desmarca de LPO, puerto similar a Chancay y regulado por Ositrán: "Depende del entendimiento de las leyes de cada empresa”

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno publica decreto que incorpora el delito de divulgar información reservada al Código Penal: excluye a periodistas de esta sanción

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025