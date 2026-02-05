Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX
Estados Unidos se destacó como el principal destino de las exportaciones del producto peruano, concentrando el 41% del total, seguido por España y Países Bajos.
En 2025, las exportaciones de pisco sumaron US$ 9,503,000, lo que representó un incremento del 12% en comparación con el año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
Ante este incremento, Carlos Schroth Parra del Riego, segundo vicepresidente de ADEX, destacó que Estados Unidos fue el principal mercado para el pisco peruano, representando el 41% del total exportado, seguido por España y Países Bajos. Durante su participación en una actividad por el Día Nacional del Pisco Sour, comentó que las cifras obtenidas ratifican el potencial del pisco para consolidarse como uno de los grandes embajadores de Perú en el mundo.
Schroth también señaló que el crecimiento del pisco en los mercados internacionales es una clara oportunidad para seguir expandiendo su presencia. Además, enfatizó que el pisco sour no solo es el cóctel insignia del país, sino que también refleja la rica tradición peruana y el esfuerzo de toda su cadena productiva.
En el hotel Country Club de San Isidro, ADEX llevó a cabo una ceremonia en conmemoración del Día del Pisco Sour. Foto: Andina
La Promoción y Expansión del Pisco Peruano
El segundo vicepresidente de ADEX destacó la crucial participación de diversas entidades estatales en la promoción del pisco peruano. Resaltó cómo estas instituciones contribuyen al posicionamiento de la bebida nacional, desde la visibilidad de las bodegas peruanas hasta el fortalecimiento de las capacidades exportadoras del sector.
- Ministerio de la Producción (Produce): Organiza el Concurso Nacional del Pisco, que resalta la calidad, innovación y esfuerzo de las bodegas peruanas.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): A través del programa "Pisco para el Mundo", apoya a las empresas pisqueras, ayudándolas a fortalecer sus capacidades exportadoras y facilitando su acceso a mercados internacionales exigentes.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: A través de sus embajadas y misiones diplomáticas, organiza actividades de promoción para posicionar el pisco como un embajador de la cultura peruana en el extranjero.
Asimismo, en 2025, los principales mercados del pisco mostraron un notable crecimiento, con un aumento significativo en las exportaciones. Estos resultados evidencian la consolidación del pisco como un producto de gran demanda en los mercados internacionales.
- Estados Unidos: US$ 3,879,000
- España: US$ 1,231,000
- Países Bajos: US$ 991,773
- Japón: US$ 511,321
- Bélgica: US$ 406,043