Perú exportó 540 productos agrícolas a 115 países, entre los que se destacan Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania y Francia. | Foto: composición LR/El Peruano/Logística 360

Perú alcanzó un récord histórico en el sector agroexportador al concretar la exportación de 540 productos agrícolas hacia 115 mercados internacionales. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), los envíos agrícolas superaron los 3 millones de toneladas, consolidando la posición del país como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo.

Entre los productos más exportados destacó la palta (aguacate), con 767.230 toneladas, lo que representó el 23 % del total. Le siguieron la uva, con 555.524 toneladas (17 %); el arándano, con 343.537 toneladas (10 %); la mandarina, con 249.070 toneladas (8 %); y el mango, con 206.815 toneladas (6 %).

¿Cuál fue el principal destino de las exportaciones agrícolas peruanas?

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones agrícolas peruanas, al concentrar el 28 % del volumen total. En segundo lugar se ubicó Países Bajos, con el 19 % de los envíos.

Asimismo, otros mercados estratégicos como España, China, Chile y México recibieron con éxito parte de los 540 productos agrícolas exportados por el país, y en conjunto representaron el 24 % del total, lo que evidencia la diversificación y solidez de la oferta agroexportadora nacional.

Tras lograr con creces la exportación de productos nacionales al extranjero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, destacó que este movimiento transnacional es resultado del esfuerzo sostenido para proteger la sanidad agraria del país.

“Desde el MIDAGRI, con la importante labor del SENASA, garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores, especialmente los pequeños y medianos agricultores”, afirmó.

¿Cuáles son los productos emergentes más destacados?

El incremento de la demanda global y la confianza internacional en la sanidad de los cultivos peruanos reflejan el cuidado y los estándares aplicados por las empresas exportadoras, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Gracias a este trabajo articulado, Perú ha logrado importantes ingresos al posicionarse en el mercado internacional como líder en exportaciones de uva y arándano, segundo exportador mundial de palta y uno de los principales proveedores de cítricos y mango, lo que ha permitido generar mayores oportunidades económicas para miles de familias agricultoras en el país.

Otros productos peruanos exportados se destaca la granadilla, cultivada en regiones como Pasco, Junín, Huánuco y Áncash, departamento que alcanzó exportaciones por 418 toneladas a mercados europeos como Países Bajos, España, Alemania y Francia.

Además, el aguaymanto, cuya producción se concentra principalmente en las regiones de Áncash y Cajamarca, alcanzó envíos por 199 toneladas a ocho países, entre los que destacan Alemania, Países Bajos, Canadá, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, España y Hong Kong. Con estos resultados alentadores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reafirma su compromiso de fortalecer la sanidad agraria, impulsar la apertura de nuevos mercados y promover un crecimiento sostenido del sector agroexportador peruano.