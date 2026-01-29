Noticia de mortandad de 48 vacas lecheras en Cajamarca es falsa: SENASA lo confirma

LO FALSO:

48 vacas lecheras perdieron la vida recientemente en Chadín, Chota, Cajamarca.

LO VERDADERO:

Aparte de la fotografía que acompañaba el contenido textual viralizado, no existían otros datos (fechas, videos, testimonios, etc.) que permitieran validar la información en primera instancia.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) indicó a través de sus redes sociales que es falso que 48 vacas lecheras fallecieron recientemente en Chadín, Chota, Cajamarca.

Los hechos corresponderían a Kinangop, Kenia, tal como fue confirmado por periodistas y por el ex Jefe de la Oficina del Condado para el Medio Ambiente de la zona.

En Facebook se ha viralizado la noticia del aparente fallecimiento de 48 vacas en Chadín, Chota, Cajamarca, pero carece de sustento: no incluye fecha ni zona exacta, reportes oficiales, videos o declaraciones de funcionarios o de las personas afectadas. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI), ha confirmado a través de sus redes sociales que no existe registro alguno del problema y que información de dicha índole solo es compartida a través de sus canales institucionales.

Tras hacer una búsqueda inversa del contenido, se descubrió que la fotografía fue publicada por primera vez a mediados de enero, tanto por el ex jefe de la Oficina del Condado de Nairobi para el Medio Ambiente como por periodistas de Kenia, en África, quienes indicaron que se trataría de un envenenamiento de vacas de un granjero del mismo país. Por tanto, no se trataría de un hecho ocurrido en Perú.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook viene circulando una reciente noticia del fallecimiento de 48 vacas lecheras en el distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca. Sin embargo, las publicaciones no proporcionan datos concretos como la fecha y zona exacta del incidente, reportes oficiales o fuentes que respalden los datos, más imágenes o videos del suceso, declaraciones de algún funcionario local y de la supuesta familia afectada, entre otros que sirvan para validar la información.

Una de las publicaciones con mayor alcance, incluso, llegó a sobrepasar las 6.9 mil reacciones, los 1.3 mil compartidos y los 900 comentarios.

Ante la viralización del contenido, el SENASA, organismo del MIDAGRI que se encarga de proteger y mejorar el estado sanitario animal del Perú, indicó en sus redes sociales (Facebook, Instagram y X) que el contenido es falso y que toda información oficial de dicha índole es comunicada a través de sus canales institucionales. De igual manera, incitó a los peruanos a no difundir noticias no verificadas.

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Tras señalarse la falsedad de la noticia por parte del SENASA, se llevó a cabo una búsqueda inversa de la imagen que la acompañaba. Así se descubrió que fue publicada por primera vez a mediados de enero por Geoffrey Mosiria, exjefe de la Oficina del Condado de Nairobi para el Medio Ambiente y actual jefe de la Oficina de Compromiso Ciudadano y Servicio al Cliente del mismo lugar, a través de Instagram.

También fue compartido en Facebook por periodistas de Kenia, tales como Mwenda Saba, de la emisora de radio Meru FM, perteneciente al grupo Mediamax Network Limited.

Ambos usuarios informaron que se trataría de un envenenamiento a las vacas de un granjero de Kinangop, Kenia, a mediados de enero. Por tanto, tras incluir la información proporcionada por el SENASA, se desmiente que el hecho haya ocurrido en Perú.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido que 48 vacas lecheras han fallecido recientemente en Chadín, Chota, Cajamarca. No obstante, no se incluían datos relevantes que permitieran validar su veracidad. Ante la viralización del contenido, el SENASA, entidad del MIDAGRI, anunció vía redes sociales que no existe registro alguno del problema en Perú.

Tras la realización de una búsqueda inversa, se determinó que la fotografía fue publicada por primera vez por el ex Jefe de la Oficina del Condado de Nairobi para el Medio Ambiente y por periodistas de Kenia, África, quienes compartieron que el hecho ocurrió en su mismo país. Por tanto, el afirmar que 48 vacas fallecieron en Cajamarca es falso.

