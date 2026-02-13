HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Grupo Gloria firma acuerdo para la compra del principal productor de lácteos de Argentina

El conglomerado peruano Gloria anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Molfino Hermanos, empresa canadiense que opera bajo el nombre de Saputo Argentina, el principal productor de lácteos de Argentina.

La empresa peruana Gloria Foods adquirió el 80% de Saputo Argentina, tras la compra valuada en US$ 500 millones.
La empresa peruana Gloria Foods adquirió el 80% de Saputo Argentina, tras la compra valuada en US$ 500 millones. | La República

Gloria Foods firmó un acuerdo por la compra del 80% de uno de los mayores productores lácteos de Argentina, Saputo Argentina. La compra fijó un valor de US $500 millones, que incluye dos plantas industriales en la provincia de Santa Fe y marcas emblemáticas como La Paulina, Ricrem y Molfino, además de la oficina comercial en Brasil.

Únete a nuestro canal de política y economía

Para el Grupo Gloria, este acuerdo con una de las empresa más importantes del mercado lácteo, constituye un gran logro dentro de la estrategia de crecimiento de la marca en América Latina. A través de un comunicado, la firma señaló que "la adquisición representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo la presencia de Gloria Foods en el sector lácteo." 

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

lr.pe

Por otra parte, aclararon que a pesar de ceder el control, Saputo Inc. conservará una participación del 20% de participación en la compañía, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial”. Según los términos del acuerdo, la nueva gestión bajo Gloria Foods continuará fabricando productos específicos en nombre de Saputo para abastecer sus mercados internacionales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por el momento, el cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

PUEDES VER: Exportaciones peruanas cerraron el 2025 con más de US$90.000 millones por alza de cobre y oro

lr.pe

Gloria se expande por América Latina

Según informó Gloria Foods esta adquisición forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer su posicionamiento en el sector lácteo regional. Destacaron que el 20% restante de las acciones permanecerá en manos de Saputo Inc., lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías.

De concretarse, la operación permitirá a Gloria Foods incorporar a uno de los principales actores de la industria láctea argentina, con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.

De esta manera, Gloria busca mayor crecimiento, ahora a través de su holding. Como recordamos, la compañía también adquirió la empresa del agua mineral San Mateo. En noviembre de 2025 anunció que se había se llevó a cabo el cierre de esta transacción y la toma de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Manantial SM S.A.C. (antes NABs S.A.C.). Ahora, con la nueva compra, la empresa confirma que ve al mercado argentino con interés.

Notas relacionadas
Ganaderos del Perú piden mayor apoyo al Midagri para impulsar compra de leche a las mypes

Ganaderos del Perú piden mayor apoyo al Midagri para impulsar compra de leche a las mypes

LEER MÁS
Qali Warma servirá leche en polvo a más de 731.000 niños, adolescentes y madres gestantes

Qali Warma servirá leche en polvo a más de 731.000 niños, adolescentes y madres gestantes

LEER MÁS
Gloria y el último paso para concretar compra de Soprole, marca líder del mercado lácteo chileno

Gloria y el último paso para concretar compra de Soprole, marca líder del mercado lácteo chileno

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 13 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

Indecopi multa con más de S/60.000 por publicidad engañosa a empresa que promocionaba producto para la salud prostática

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

Nuevo calendario 2026 del Minedu trae cambios clave en las vacaciones escolares

Economía

El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025