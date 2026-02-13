La empresa peruana Gloria Foods adquirió el 80% de Saputo Argentina, tras la compra valuada en US$ 500 millones. | La República

Gloria Foods firmó un acuerdo por la compra del 80% de uno de los mayores productores lácteos de Argentina, Saputo Argentina. La compra fijó un valor de US $500 millones, que incluye dos plantas industriales en la provincia de Santa Fe y marcas emblemáticas como La Paulina, Ricrem y Molfino, además de la oficina comercial en Brasil.

Para el Grupo Gloria, este acuerdo con una de las empresa más importantes del mercado lácteo, constituye un gran logro dentro de la estrategia de crecimiento de la marca en América Latina. A través de un comunicado, la firma señaló que "la adquisición representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo la presencia de Gloria Foods en el sector lácteo."

Por otra parte, aclararon que a pesar de ceder el control, Saputo Inc. conservará una participación del 20% de participación en la compañía, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial”. Según los términos del acuerdo, la nueva gestión bajo Gloria Foods continuará fabricando productos específicos en nombre de Saputo para abastecer sus mercados internacionales.

Por el momento, el cierre de la transacción aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme con los procedimientos habituales en este tipo de adquisiciones.

Gloria se expande por América Latina

Según informó Gloria Foods esta adquisición forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer su posicionamiento en el sector lácteo regional. Destacaron que el 20% restante de las acciones permanecerá en manos de Saputo Inc., lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías.

De concretarse, la operación permitirá a Gloria Foods incorporar a uno de los principales actores de la industria láctea argentina, con presencia relevante en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche.

De esta manera, Gloria busca mayor crecimiento, ahora a través de su holding. Como recordamos, la compañía también adquirió la empresa del agua mineral San Mateo. En noviembre de 2025 anunció que se había se llevó a cabo el cierre de esta transacción y la toma de control de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Manantial SM S.A.C. (antes NABs S.A.C.). Ahora, con la nueva compra, la empresa confirma que ve al mercado argentino con interés.