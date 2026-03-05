Premier Denisse Miralles: “No hay certeza sobre cuánto tardará la reparación del ducto TGP”

Denisse Miralles, sostuvo que el tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema. | Composición LR

Denisse Miralles, sostuvo que el tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema. | Composición LR

Cinco días después de la deflagración registrada en un tramo del sistema de transporte del gas de Camisea —que ha derivado en una restricción sin precedentes en el suministro de gas natural en el país— , no existe una fecha clara para la reparación del ducto afectado ni para el restablecimiento total del suministro de este insumo natural en el país.

Si bien la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha estimado un plazo de 14 días para reponer el servicio, desde el Gobierno señalaron que ese cronograma todavía no es definitivo.

TE RECOMENDAMOS EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

En declaraciones a la prensa, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo que el tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“(TGP) nos ha dicho 14 días, para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero, no podemos asegurar cuanto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, afirmó.

En esa línea, la primera ministra precisó que el Gobierno ha brindado apoyo logístico para acelerar las labores de reparación, a través de recursos del Ministerio de Defensa (Mindef), que incluyen aviones, helicópteros y equipo de las Fuerzas Armadas para facilitar el traslado de personal y materiales.

Por su lado, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que el cronograma estimado de 14 días para restablecer el servicio se mantiene por ahora. No obstante, indicó que las condiciones climáticas adversas han dificultado el traslado de maquinaria pesada y equipos especializados hasta la zona donde se produjo el incidente.

Según el reporte de la compañía, el personal técnico ya se encuentra en el área afectada, pero las lluvias han impedido que los equipos necesarios lleguen al punto exacto de intervención. TGP indicó que aún se continúa evaluando la causa raíz del incidente, debido a que persisten llamas en ambos ductos, lo que impide realizar un análisis técnico detallado.

Señalaron que lo importante es restablecer el servicio de transporte a la brevedad posible. Una vez que el área sea 100% segura se va a iniciar el análisis detallado de la causa raíz del evento para tomar las medidas necesarias a fin de que esto no vuelva a ocurrir.

PUEDES VER: Minem declara estado de emergencia en suministro de gas tras fuga en Cusco

Por su parte, Aurelio Ochoa, presidente interino de Osinergmin, remarcó a la prensa que, según las observaciones preliminares del personal técnico, no existen indicios de que la deflagración haya sido consecuencia de un atentado. Más bien aseguró que los indicios apuntan a un problema de mantenimiento en las tuberías.

En esa línea, reconoció que, si el plazo de reparación se extiende más allá de los 14 días, el abastecimiento de gas natural podría complicarse aún más. No obstante, precisó que la prioridad seguirá siendo el consumo domiciliario y la atención de servicios básicos como salud y transporte público.

Por su parte, María Esther Peñaloza, directora general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló en RPP que una situación de este tipo no se había registrado anteriormente en el sistema. Declaró también que, en el 2025, TGP tuvo un siniestro en sus ductos de gas natural y líquidos, sin embargo, en ese momento había 400 millones pies cúbicos de gas natural y hoy en los ductos, solo hay 70 millones de pies cúbicos, cuando el consumo normal es de 670 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

PUEDES VER: Estados Unidos felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

Posible desabastecimiento de GLP

Es importante señalar que esta deflagración ha reducido drásticamente el suministro de gas natural y paralizado el transporte de líquidos de gas natural (LGN), insumo fundamental para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP), que a su vez es un combustible esencial para los balones de cocina y millones de conductores, por lo que el desabastecimiento ya comienza a sentirse en el mercado.

Osinergmin informó, mediante un comunicado, que la planta de Pluspetrol cuenta actualmente con inventarios de GLP suficientes para atender la demanda habitual del mercado por aproximadamente 12 días. De acuerdo con la empresa, si bien se ha incrementado el despacho de GLP a cisternas, las existencias actuales permitirían cubrir la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural.

No obstante, representantes del sector advierten que el sistema logístico ya muestra señales de tensión. En conversaciones previas con La República, Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), confirmó que el impacto ya se viene registrando en las operaciones.

PUEDES VER: Más de 8 millones de hogares sufrirían alza del precio del balón de gas por crisis energética

“Ya comenzó un racionamiento en su terminal de Pisco” y la ruptura del ciclo logístico ha elevado los tiempos de despacho. Tan es así que una cisterna que antes cargaba (GLP a granel) en 14 horas ahora puede tardar de “2 a 3 días”.

Si bien existen reservas obligatorias, precisó que “Pluspetrol tiene una reserva para 15 días”, aunque advirtió que el abastecimiento dependerá principalmente de importaciones. En ese escenario, señaló que el mercado podría reaccionar con incrementos de precio. “Estamos ante un producto donde toda escasez o racionamiento crea este tipo de especulación al alza y sí es posible que se produzca un incremento”, advirtió.

Plan de contingencia ante el racionamiento de gas natural

Frente a este escenario de incertidumbre, la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con representantes de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la que se detallaron las acciones que se vienen ejecutando para mitigar el impacto del incidente.

La empresa reafirmó su compromiso de cumplir con las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), con énfasis en las acciones correctivas y de control implementadas para garantizar la seguridad y la integridad de las operaciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el incidente, subrayando las consecuencias del derrame y la contaminación del aire, así como su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia.