El Congreso de la República fue citado a un Pleno Extraordinario este martes 17 de febrero para debatir la moción de censura contra José Jerí, luego de que se subsanaran observaciones técnicas relacionadas con la validación de firmas digitales. La sesión, convocada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, se realizará de manera presencial a las 10 de la mañana en el auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión.

De acuerdo con documentación oficial de la Oficialía Mayor, la revisión de los archivos vinculados al trámite acreditó la existencia de 79 firmas digitales válidas, lo que permitió levantar los reparos administrativos que habían frenado que se programe el debate. El informe fue remitido a la Presidencia del Congreso para su conocimiento y para la adopción de las acciones correspondientes, entre ellas que se cite al pleno.

La moción de censura contra Jerí será el único punto central de la agenda de la sesión extraordinaria. Según el procedimiento parlamentario, durante el pleno se dará lectura a la moción, se abrirá el debate entre las bancadas y, posteriormente, se procederá a la votación.

En declaraciones previas, el titular del Parlamento indicó que el sistema informático del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil solo había validado inicialmente 29 firmas del documento presentado. Asimismo, precisó que, dentro de ese grupo, el congresista Roberto Kamiche solicitó el retiro de su rúbrica del trámite.

Noticia en desarrollo...