Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por la Libertadores, Juventud de Uruguay y Medellín de Colombia disputan el último juego de ida en la fase 3. En la Sudamericana, destaca el clásico del sur peruano entre Cienciano y Melgar por un boleto a la fase de grupos del certamen. El Papá tendrá la ventaja de jugar como local.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Juventud Las Piedras vs Independiente Medellín
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de Copa Sudamericana HOY
- Boston River vs Racing Montevideo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Nacional Asunción vs Recoleta
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports+
- América de Cali vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports 2
- Cienciano vs Melgar
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Orense vs Macará
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
Partidos de la Premier League HOY
- Tottenham vs Crystal Palace
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.