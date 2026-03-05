HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de marzo. Foto: composición de LR/Liga 1/Tottenham Hotspur
Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de marzo. Foto: composición de LR/Liga 1/Tottenham Hotspur

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Libertadores, Juventud de Uruguay y Medellín de Colombia disputan el último juego de ida en la fase 3. En la Sudamericana, destaca el clásico del sur peruano entre Cienciano y Melgar por un boleto a la fase de grupos del certamen. El Papá tendrá la ventaja de jugar como local.

lr.pe

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Juventud Las Piedras vs Independiente Medellín
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de Copa Sudamericana HOY

  • Boston River vs Racing Montevideo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Nacional Asunción vs Recoleta
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports+
  • América de Cali vs Atlético Bucaramanga
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports 2
  • Cienciano vs Melgar
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Orense vs Macará
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2

Partidos de la Premier League HOY

  • Tottenham vs Crystal Palace
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN.
