¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Libertadores, Juventud de Uruguay y Medellín de Colombia disputan el último juego de ida en la fase 3. En la Sudamericana, destaca el clásico del sur peruano entre Cienciano y Melgar por un boleto a la fase de grupos del certamen. El Papá tendrá la ventaja de jugar como local.

PUEDES VER: Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Juventud Las Piedras vs Independiente Medellín

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de Copa Sudamericana HOY

Boston River vs Racing Montevideo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Nacional Asunción vs Recoleta

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports+

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports 2

Cienciano vs Melgar

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Orense vs Macará

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Partidos de la Premier League HOY