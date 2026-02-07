El mercado peruano despidió el año con un récord de 425.884 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento de 25,3% frente a 2024 y lo posiciona como el principal motor del mercado sudamericano. Solo en diciembre, las ventas alcanzaron las 37.388 unidades, un aumento interanual de 72,4%. En comparación, en diciembre de 2024 se habían comercializado 21.692 motocicletas, lo que confirma el fuerte dinamismo del sector.

“El informe confirma un mensaje clave: el mercado regional se mueve, pero Perú es el que está empujando el promedio con más fuerza. No es un salto aislado; es una señal potente de demanda y dinamismo”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). El desempeño peruano también destacó por segmentos. En motocicletas de dos ruedas, el país lideró los incrementos interanuales con un alza de 75%, mientras que en trimotos el crecimiento fue de 66,3%.“Cuando dos ruedas y trimotos crecen así, el dato habla de movilidad, trabajo y necesidad real, por eso es un mercado que requiere reglas claras y una mirada integral”, agregó Morisaki.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS OFRECEN "MANO DURA", PERO NO PARA LA FRANJA ELECTORAL 2026 | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Entre los factores que explican este resultado, el especialista destacó una mejor capacidad adquisitiva en un contexto de inflación contenida (la inflación de Lima Metropolitana cerró 2025 en 1,51%), un tipo de cambio más favorable, mayor empleo, el impulso del financiamiento, una mejor disponibilidad de stock y la renovación natural del parque automotor.

Impulsado por el fuerte desempeño de países como el Perú, el mercado sudamericano de motocicletas creció 1,7% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024. En ese periodo, Perú y Colombia registraron los mayores incrementos, con alzas de 72,4% y 30,7%, respectivamente. En contraste, Venezuela reportó una caída de 74,6%, según Motolatam.

En el acumulado anual, además del Perú, los mayores crecimientos se registraron en Colombia (+35,2%), Argentina (+33,1%) y Ecuador (+25,4%), mientras que Venezuela cerró 2025 con una contracción de 16%.

Seguridad y uso de motocicletas

Si bien el crecimiento en la compra de motocicletas es evidente, el sector enfrenta desafíos vinculados a la seguridad. En el debate público peruano, el uso de estos vehículos suele asociarse a actos delictivos como el hurto o el sicariato, lo que ha llevado a la evaluación de medidas que podrían frenar la expansión de este mercado.

En ese contexto, la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone restringir y/o suspender el tránsito de motocicletas en distritos con altos índices de criminalidad durante la vigencia del estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao.

A ello se suma el persistente desabastecimiento de placas para motocicletas, un problema que continúa sin solución pese a los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Según informó el gremio del sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el decreto supremo destinado a resolver esta situación ya se encontraba listo para su publicación; sin embargo, hasta la fecha, dicho dispositivo legal no ha sido oficializado. Esta problemática afecta directamente a más de 60 mil motocicletas nuevas en todo el país, cuyos propietarios se encuentran impedidos de circular por causas ajenas a su voluntad, generando un impacto económico significativo y una paralización forzada de miles de unidades.

Motocicletas como herramienta de trabajo

Más allá de la movilidad, el crecimiento sostenido de las motocicletas responde al rol clave que cumplen como herramienta de trabajo. Actividades como la mensajería, el delivery y los servicios vinculados a atención, salud y seguridad dependen cada vez más de motocicletas y trimotos.“Estas unidades aportan a la movilidad de las familias y, sobre todo, son herramientas de trabajo que sostienen servicios esenciales, generando ingresos clave para los hogares, especialmente los de menores recursos. Restringir su uso sin una mirada integral puede afectar la economía de millones de familias”, puntualizó Morisaki.

