Beca 18: Minedu incumple promesa y confirma solo 10.000 becas, con un presupuesto inicial que alcanza solo para 5.000 vacantes

Tal como lo adelantó La República, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Figueroa, anunció hoy que ya no se otorgarán las 20.000 becas 18 prometidas por el propio gobierno de José Jerí en busca del voto de confianza ante el Congreso, sino que serán 10.000 vacantes, las cuales están dirigidas a jóvenes de escasos recursos que buscan acceder a una universidad.

El secretario de Planificación Estratégica de Minedu, Néstor Suprantaque, precisó incluso que el Minedu tiene garantizado ahora el presupuesto de solo S/100 millones para apenas 5.000 becas. El resto del financiamiento será coordinado con el Ministerio de Economía en los próximos días.

En diálogo con La República, el dirigente y presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), Anthony Ramos, calificó de "burla y falta de respeto hacia los 90.000 postulantes" que pugnaron por una vacante en el examen de admisión llevado a cabo en noviembre pasado. Además, criticó que ninguna autoridad haya informado fecha ni cronograma.

"La conferencia de prensa ha servido solo para dar a conocer algunos aspectos de Beca 18 de cómo se maneja. Es descabellado lo que se hace siendo un gobierno de transición. Los funcionarios no han tomado conciencia que han jugado con las expectativas de los jóvenes", apuntó el dirigente de la Renajuv.

Ministro de Educación Jorge Figueroa anunció que solo tienen presupuesto inicial para 5.000 becas. Foto: Carlos Felix / URPI -LR

"Solo son S/100 millones para 5.000 becas y luego se va a dar de a poquitos lo que resta. Esto es como el 'gota a gota' de la Educación. Es una total falta de respeto a los postulantes que han confiado de buena fe en el Estado peruano en su conjunto, donde están involucrados el Ministerio de Economía y el Congreso", agregó.

Como líneas de acción pedirán al fiscal de la Nación elevar una denuncia constitucional contra el ministro de Educación y demás involucrados.

Anuncian reingenería sin que sea auditado por la Contraloría

Por otro lado, criticó que el ministro Jorge Figueroa use como excusa el déficit presupuestal para la reingeniera del programa de becas. Sin embargo, para establecer esta reestructuración, a consideración de Ramos, se debió contar con al menos la auditoría de la Contraloría, e incluso no hacerlo en medio del concurso.