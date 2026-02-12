Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, señaló que su país “rechaza categóricamente” las afirmaciones emitidas por Washington. | Andina

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, señaló que su país “rechaza categóricamente” las afirmaciones emitidas por Washington.

El Gobierno chino manifestó su profunda molestia frente a los comentarios de EE. UU., los cuales cuestionan el control peruano sobre el puerto y acusan al proyecto —desarrollado por la empresa estatal china Cosco— de responder a prácticas “difamatorias y fabricadas”.

La reacción se produjo después de que la oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado estadounidense advirtiera que Perú podría verse limitado en su capacidad de supervisar el puerto si queda en manos de propietarios chinos considerados “depredadores”, añadiendo que “el dinero barato de China tiene un costo en soberanía”.

Lin Jay rechazó ese planteamiento y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento. El portavoz afirmó que EE. UU. difundió comentarios que distorsionan la cooperación entre China y Perú y que el proyecto del puerto de Chancay responde a una iniciativa de desarrollo económico y comercial.

Pronunciamiento tras el fallo a favor de Cosco Shipping

Las declaraciones surgieron después de que hace unos días, el Poder Judicial emitiera un fallo en el que le dio la razón a la demanda de amparo de la empresa Cosco Shipping. La resolución determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no puede regular, supervisar, fiscalizar ni sancionar las operaciones de Cosco dentro del puerto.

El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, mientras que EE. UU. insiste en que la decisión judicial limita la capacidad de supervisión estatal sobre una infraestructura estratégica.