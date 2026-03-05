José Jerí retorna al Congreso tras ser censurado: así fue su saludo con Rospigliosi y congresistas fujimoristas

Tras ser censurado de la presidencia, José Jerí retornó al Congreso como uno más de los 130 parlamentarios. A su llegada, fue captado saludando al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y demás legisladores fujimoristas.

Se detuvo especialmente a conversar con Rospigliosi, con quien intercambio algunas palabras y sonrisas observando el hemiciclo.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El trato resalta por el antecedente de Jerí, quien resultó censurado del Congreso el último 17 de febrero con los votos de la mayoría de congresistas exceptuando los de la bancada naranja.

Los fujimoristas que se opusieron fueron Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamente, Enrique Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán Coronado, Mary Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Villanueva, María Zeta Chunga.

Retorno de José Jerí

Anteriormente, en una publicación de redes sociales, el expresidente compartió sus primeras actividades como parlamentario. Compartió una imagen en el Centro Nacional de Predicción Meteorológica.

"En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación", escribió.

Además, anteriormente había informado que el último 23 de febrero inició su semana de representación reuniéndose con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) "para escuchar sus principales demandas y evaluar alternativas que permitan fortalecer sus derechos laborales".