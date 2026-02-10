La mesa técnica macrorregional por la Nueva Carretera Central ‘Daniel Alcides Carrión’, conformada por las regiones Junín, Pasco, Huancavelica, entre otras, acordó hoy que llevaran a cabo un paro nacional de 48 horas, luego de que el Gobierno rompiera el contrato con el gestor técnico designado por Francia bajo el convenio Gobierno a Gobierno (G2G) para desarrollar la megaobra de infraestructura vial.

Autoridades regionales rechazaron la modalidad de Asociación Público‑Privada (APP), que busca implementar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y exigiron una asignación presupuestal no menor de S/ 1.200 millones para este año.

Recordemos que, este año hubo un recorte presupuestal. La PMO de Francia solicitó inicialmente S/1.250 millones para iniciar en 2026 obras como el túnel Pariachi (Ate) y el túnel en Ticlio. Provías Nacional redujo el pedido a S/900 millones, luego a S/500 millones ante el MEF, y finalmente el Congreso aprobó apenas un presupuesto de S/190 millones para este 2026.

Durante la reunión realizada este martes 10 de febrero en la Cámara de Comercio de Huancayo, que contó con la participación de autoridades, gremios, organizaciones sociales y frentes de defensa de Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco, se demandó el inicio inmediato de los tramos prioritarios, el respeto al acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia y la presentación de respuestas técnicas claras, advirtiendo que la cancelación del contrato con la PMO pone en riesgo una obra estratégica de alcance nacional.

"Rechazamos rotundamente la nulidad del contrato (G2G). El proyecto debe seguir según su etapa programada y debe de cumplirse estrictamente y llegar al 2031 con nuestra autopista." señaló el representante de Junín.

Respecto al financiamiento de la Nueva Carretera Central, la ministra de Economía, Denisse Miralles, señaló que el costo de financiar la Nueva Carretera Central como obra pública, condenaría el proyecto al fracaso, y aseguró que una obra valorizada en alrededor de S/24.000 millones no podría ejecutarse en su totalidad con financimiento público. Además, sostuvo que este tipo de proyectos debe generar ingresos propios mediante "estaciones de peajes, de servicios u otros mecanismos financieros que permitan hacer viable la obra".