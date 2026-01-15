HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Gobierno oficializa bono por escolaridad de S/400 para trabajadores públicos y pensionistas: requisitos

El MEF reglamentó el pago del bono por escolaridad 2026, fijado en S/400, que será otorgado a trabajadores del sector público y pensionistas. El beneficio se abonará principalmente en enero, mientras que los docentes contratados lo recibirán en junio.

El bono por escolaridad 2026 asciende a S/400 y se paga por única vez, en enero para la mayoría de trabajadores del sector público.
El bono por escolaridad 2026 asciende a S/400 y se paga por única vez, en enero para la mayoría de trabajadores del sector público.

El Gobierno publicó hoy el decreto supremo N.º 002-2026-EF, mediante el cual reglamenta el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad correspondiente a este 2026, fijando así un monto de hasta S/400, el cual será transferido por única vez a trabajadores y pensionistas del sector público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La norma precisa que el beneficio se pagará en la planilla de enero de 2026 a funcionarios y servidores públicos bajo los regímenes del Decreto Legislativo N.º 276, la Ley N° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.º 30512; a los docentes universitarios, personal de salud, obreros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a pensionistas a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19846 y 20530, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

PETRÓLEO Y VENEZUELA TRAS LA INTERVENCIÓN: QUÉ PUEDE PASAR CON LOS PRECIOS DEL CRUDO | #ECONOW

PUEDES VER: Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

lr.pe

En el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados, el pago se realizará en junio. El decreto también incluye a los trabajadores del sector público sujetos al régimen laboral privado, así como a los servidores penitenciarios, conforme a la legislación vigente.

PUEDES VER: Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

lr.pe

En el caso de los pensionistas por derecho derivado (sobrevivencia), el decreto precisa que, si existe un solo beneficiario, este percibe el monto íntegro de S/400. Cuando concurren varios beneficiarios, el importe se distribuye de manera proporcional, sin exceder el monto máximo fijado por la Ley de Presupuesto.

En todos los casos, los pensionistas deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Bono escolaridad: requisitos y condiciones

Para acceder a dicha subvención, el personal activo debe encontrarse laborando, de vacaciones o con licencia con goce de haber a la fecha de vigencia de la norma, y contar con una antigüedad mínima de tres meses. De no cumplir con este tiempo, el monto se paga de manera proporcional.

En el caso de quienes laboran a tiempo parcial o con jornada incompleta, el beneficio se otorga de forma proporcional a la jornada de un trabajador a tiempo completo.

El pago se financiará con los recursos asignados en el presupuesto institucional de cada entidad pública. En el caso de los gobiernos locales, el otorgamiento dependerá de la disponibilidad de ingresos corrientes. La norma prohíbe expresamente que las entidades otorguen montos superiores a los S/400, salvo excepciones previstas en la Ley de Presupuesto.

La norma establece además que la Bonificación por Escolaridad no está afecta a descuentos previsionales ni constituye base de cálculo para otros beneficios, y es incompatible con cualquier otro concepto similar que se otorgue durante el año fiscal.

Notas relacionadas
Bono de Protección Sísmica 2026: residentes de estos distritos de Lima Metropolitana podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600

Bono de Protección Sísmica 2026: residentes de estos distritos de Lima Metropolitana podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600

LEER MÁS
CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

LEER MÁS
Bono de escolaridad 2026: estos trabajadores cobrarán S/400 en enero

Bono de escolaridad 2026: estos trabajadores cobrarán S/400 en enero

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

LEER MÁS
Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026?

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Economía

Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

Retiro AFP: este 19 de enero vence el plazo final para solicitar hasta S/22.000

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra EN VIVO: JNE decide futuro presidencial de Renovación Popular y Perú Primero

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025