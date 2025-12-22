MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

En medio de la crisis por el financiamiento de las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, y de Educación (Minedu), Jorge Figueroa, informaron que no asistirán hoy lunes 22 de diciembre a la sesión de la Comisión de Educación del Congreso, a la que fueron convocados "con carácter de urgencia" para informar sobre el severo recorte presupuestal que pone en riesgo miles de vacantes prometidas de Beca 18, Beca Permanencia y las becas técnicas.

Ambas autoridades excusaron su inasistencia mediante oficios en los que alegaron “compromisos agendados con antelación”, pese a que la comisión, presidida por el legislador Segundo Montalvo, buscaba explicaciones y alternativas de solución frente a un recorte que amenaza miles de vacantes para jóvenes de escasos recursos.

Recordemos que la Ley de Presupuesto 2026 solo asignó S/50 millones (6%) de los S/793 millones solicitados para financiar 38.000 becas a nivel nacional. La promesa fue anunciada públicamente por el vacado Gobierno de Boluarte y ratificado por el régimen interino de José Jerí.

Tradicionalmente, la lista de preseleccionados se publica en diciembre para que los postulantes puedan definir con anticipación la carrera y la universidad a la que postularán.

Lista de preseleccionados se posterga hasta enero

A esta incertidumbre se suma el aplazamiento de la publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18, que debía difundirse hoy lunes 22 de diciembre. El Pronabec, órgano adscrito al Minedu, informó que los resultados recién se darán a conocer en enero.

La postergación contradice lo señalado días atrás por la viceministra de Gestión Institucional del Minedu y entonces directora encargada del Pronabec, Cecilia García, quien en diálogo con La República aseguró que los resultados se publicarían conforme al cronograma oficial del 22 de diciembre.

“Si no podemos sacar las bases el 19 de diciembre, de repente vamos a tener que esperar uno o dos días más (…) antes de Navidad lo van a saber”, declaró entonces. Solo en Beca 18, el magro presupuesto alcanza para 2.000 de las 20.000 prometidas. Para el concurso, más de 97.000 jóvenes postularon por una plaza universitaria en la convocatoria 2026.

Tradicionalmente, la lista de preseleccionados se publica en diciembre para que los postulantes, quienes pasan a la segunda etapa del concurso, puedan definir con anticipación la carrera y la universidad a la que postularán. El retraso los mantiene, según organizaciones juveniles, "en el limbo".

Ministros Jorge Figueroa (Educación) y Denisse Miralles (Economía). Foto: MEF

"Están esperando que el MEF les diga cuánta plata habrá"

Para Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), tanto la inasistencia de los ministros al Congreso como el aplazamiento de la lista de preseleccionados responden a la falta de una definición presupuestal por parte del Ministerio de Economía.

"Ellos están esperando que el MEF les diga hasta cuánto dinero pueden recibir. Recién sobre eso proyectan cuántas becas van a dar", explicó. El dirigente detalló que el principal problema es la incertidumbre en torno a un eventual crédito suplementario, el próximo año, que podría ser aprobado solo de manera parcial.

"No es que les vayan a dar todo lo que necesitan. Pueden decirles: te puedo dar S/300 o S/350 millones, y con eso tienen que redistribuir para todas las becas", advirtió.

Según el dirigente juvenil, esta situación mantiene “atados de manos” al Minedu y al Pronabec, ya que cualquier informe técnico que sustente el número de becas debe contar con respaldo presupuestal real.

De acuerdo con Ramos, desde el Ejecutivo se les ha informado que recién en enero se publicará el informe técnico que definirá cuántas becas podrá otorgar el Estado. Este documento es clave porque sustenta legalmente el número de becas.

"No es solo ponerlo en el papel, los recursos tienen que existir como fondo”, señaló. Por ello, el contenido del informe dependerá del crédito suplementario que autorice el Ministerio de Economía.

Recordó que Beca 18 es un concurso público ya convocado, con reglas y procedimientos aprobados, por lo que reducir el número de becas en pleno proceso podría generar problemas legales para el Estado. “Si en el informe ponen menos becas de las que corresponde, eso puede traer demandas contra el Estado por daños y perjuicios por garantía de derechos. Es un proceso que está normado, ahí la Contraloría tendría que intervenir", mencionó.

En ese sentido, sostuvo que el informe técnico del sector Educación debería reconocer la totalidad de las becas proyectadas, incluso si su entrega se realiza por etapas. “Se pueden otorgar en dos momentos, pero el informe tiene que decir que existen y que se van a financiar”, indicó.

Presupuesto atado a planillas

Ramos también cuestionó la limitada capacidad del Minedu para reorientar recursos internos. Explicó que, según las propias autoridades del sector, alrededor del 70% del presupuesto educativo está comprometido en planillas, principalmente de docentes, lo que reduce el margen para cubrir el déficit de becas sin apoyo del MEF.

“Ellos mismos dicen que no tienen recursos disponibles porque el presupuesto está comprometido en gasto corriente. Por eso todo depende del crédito suplementario”, subrayó.

Para el dirigente, la ausencia de las máximas autoridades en la Comisión de Educación refleja que el Ejecutivo aún no tiene una posición definida ni cifras claras. “Veo con preocupación que no asistan justo a la comisión vinculada a esta problemática. Ni siquiera tienen idea de cuánto recurso van a destinar”, dijo.

Jóvenes en incertidumbre y anuncio de nueva movilización

Advirtió que la falta de definiciones está afectando directamente a miles de jóvenes y sus familias. “Hay padres y estudiantes desesperados, incluso afectados psicológicamente, por no saber si van a poder estudiar. El Estado no puede seguir postergando respuestas”, sostuvo.

Inicialmente se proyectó 20.000 becas de Beca 18, 8.000 de Beca Permanencia y 4.700 becas técnicas, además de miles de becarios continuadores. Sin embargo, mientras no se cierre el financiamiento, los cronogramas siguen retrasándose y las decisiones permanecen en suspenso, señaló el dirigente.

Por lo pronto, confirmó que alistan para enero una movilización hacia el MEF. "Nos mantendremos firmes en nuestro pedido de respetar las 38.000 becas, prometidas por el gobierno de transición. La beca 18 que se encuentra en proceso y su financiamiento es competencia exclusiva del sector Ministerio de Educación y respaldado por el Ministerio de Economía. Seguiremos dialogando y en los próximos días debemos saber que tan grande es la voluntad de este gobierno", afirmó.