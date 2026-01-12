Bono de Protección Sísmica 2026: residentes de estos distritos de Lima Metropolitana podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600

El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. | Foto: Construproductos

El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. | Foto: Construproductos

Como parte de las acciones para reducir el impacto de un eventual sismo en zonas urbanas, el Estado activó un apoyo dirigido a familias que viven en inmuebles en condición vulnerable. La medida, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), contempla la entrega de 320 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) en tres distritos de Lima Metropolitana.

El proceso para acceder al bono ya cuenta con luz verde para este 2026. La Resolución Ministerial N° 005-2026-VIVIENDA, que habilita la primera convocatoria del año para este beneficio habitacional, quedó oficializada tras la publicación en el diario oficial El Peruano.

Residentes de estos distritos acceden al Bono de Protección Sísmica 2026

El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Para ser consideradas, las viviendas deben cumplir con criterios vinculados al nivel de vulnerabilidad sísmica, la titularidad del inmueble y la clasificación socioeconómica de los hogares.

El monto del bono variará según el tipo de mejora que requiera cada vivienda. Esta definición se realizará luego de una evaluación técnica que determine el estado del inmueble y del terreno, a partir de lo cual se establecerá el reforzamiento estructural más adecuado para cada caso.

¿Qué tipos de intervención cubre el Bono de Protección Sísmica?

Reforzamiento estructural de la vivienda

Apoyo económico de S/21.000 para mejorar la resistencia del inmueble.

Reforzamiento estructural con techo aligerado nuevo

Monto de S/21.600, dirigido a casas que requieren un nuevo techo además del refuerzo.

Reforzamiento estructural con retiro de techo en mal estado y construcción de uno nuevo

Beneficio de S/22.600 para viviendas con techos deteriorados que necesitan ser reemplazados.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600?

Para acceder a este bono de Protección de Viviendas Vulnerables contra Riesgos Sísmicos, la persona debe ser propietaria de la vivienda y contar con su título de propiedad. Además, el hogar debe estar clasificado como de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con la información del SISFOH.

El proceso estará a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, que ve los programas habitacionales, con el apoyo del Fondo Mivivienda, entidades que se encargarán de que la convocatoria se cumpla y llegue a su etapa final.

Este apoyo existe desde el año 2014 y se creó porque el Perú es un país con alta actividad sísmica y muchas casas no fueron construidas con las condiciones necesarias para resistir un sismo.