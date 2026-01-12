HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Economía

Bono de Protección Sísmica 2026: residentes de estos distritos de Lima Metropolitana podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600

El monto varía según la mejora necesaria: hasta S/ 22.600 para reforzamientos estructurales. El proceso será ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Fondo Mivivienda.

El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.
El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. | Foto: Construproductos

Como parte de las acciones para reducir el impacto de un eventual sismo en zonas urbanas, el Estado activó un apoyo dirigido a familias que viven en inmuebles en condición vulnerable. La medida, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), contempla la entrega de 320 Bonos de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) en tres distritos de Lima Metropolitana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El proceso para acceder al bono ya cuenta con luz verde para este 2026. La Resolución Ministerial N° 005-2026-VIVIENDA, que habilita la primera convocatoria del año para este beneficio habitacional, quedó oficializada tras la publicación en el diario oficial El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

PRECIO RÉCORD DEL ORO: ¿QUÉ SE ESPERA PARA EL 2026? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Obra de S/1.200 millones beneficiaría a miles de ciudadanos de Comas, Independencia, Carabayllo y Lurigancho en 2026

lr.pe

Residentes de estos distritos acceden al Bono de Protección Sísmica 2026

El apoyo económico estará dirigido a familias que residen en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Para ser consideradas, las viviendas deben cumplir con criterios vinculados al nivel de vulnerabilidad sísmica, la titularidad del inmueble y la clasificación socioeconómica de los hogares.

El monto del bono variará según el tipo de mejora que requiera cada vivienda. Esta definición se realizará luego de una evaluación técnica que determine el estado del inmueble y del terreno, a partir de lo cual se establecerá el reforzamiento estructural más adecuado para cada caso.

PUEDES VER: Congresista Jorge Marticorena y viceministro de Vivienda fueron retirados de evento en Ica tras abucheos

lr.pe

¿Qué tipos de intervención cubre el Bono de Protección Sísmica?

Reforzamiento estructural de la vivienda

Apoyo económico de S/21.000 para mejorar la resistencia del inmueble.

Reforzamiento estructural con techo aligerado nuevo

Monto de S/21.600, dirigido a casas que requieren un nuevo techo además del refuerzo.

Reforzamiento estructural con retiro de techo en mal estado y construcción de uno nuevo

Beneficio de S/22.600 para viviendas con techos deteriorados que necesitan ser reemplazados.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio de hasta S/22.600?

Para acceder a este bono de Protección de Viviendas Vulnerables contra Riesgos Sísmicos, la persona debe ser propietaria de la vivienda y contar con su título de propiedad. Además, el hogar debe estar clasificado como de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con la información del SISFOH.

El proceso estará a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, que ve los programas habitacionales, con el apoyo del Fondo Mivivienda, entidades que se encargarán de que la convocatoria se cumpla y llegue a su etapa final.

Este apoyo existe desde el año 2014 y se creó porque el Perú es un país con alta actividad sísmica y muchas casas no fueron construidas con las condiciones necesarias para resistir un sismo.

Notas relacionadas
Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

LEER MÁS
Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

LEER MÁS
Congreso aprueba recorte del presupuesto de subsidios de vivienda 2026: dejará sin acceso a más de 30.000 familias

Congreso aprueba recorte del presupuesto de subsidios de vivienda 2026: dejará sin acceso a más de 30.000 familias

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS
Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Solicitud de retiro AFP: link, cronograma y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Solicitud de retiro AFP: link, cronograma y paso a paso para acceder a las 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025