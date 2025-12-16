El valor de la transacción asciende a US$1.500 millones sobre una base del 100% del capital. Foto: difusión

La multinacional de origen suizo, Holcim, anunció que adquirirá una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo con el objetivo de ampliar su presencia en nuestro país, al cual ingresó el año pasado a partir de la compra del 100% de las acciones de Comacsa y Mixercon. Según indicararon, el valor de la reciente transacción asciende a cerca de US$1.500 millones.

Esto implica un múltiplo de 8,8 veces el Ebitda de consenso del mercado para 2025, que baja 7,1 veces al incorporar dichas sinergias anualizadas esperadas de unos US$40 millones al tercer año. Como se recuerda, la operación se realiza mediante la compra del 50,01% de las acciones que hoy controla la empresa ASPI, perteneciente al Grupo Hochschild.

"La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo está totalmente en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para continuar con el excepcional legado de Cementos Pacasmayo, basado en su sólida cultura de performance, el profundo compromiso con su equipo y su prestigiosa marca en Perú", sostuvo Miljan Gutovic, CEO Grupo Holcim.

Con esta transacción, Holcim consolida su presencia en América Latina, donde proyecta ventas por US$630 millones en el 2025 y un margen Ebitda del 28%. Además, esperan que la adquisición de Cementos Pacasmayo se traduzca en sinergias de US$40 millones anuales para el tercer año, junto con un incremento en el beneficio por acción desde el primer ejercicio.

Si bien aún faltan aprobaciones regulatorias, la multinacional suiza espera cerrar la compra de Cementos Pacasmayo durante el primer semestre del próximo año. De esta manera, adquirirá tres plantas de cemento con una capacidad de producción combinada de alrededor de 5 millones de toneladas al año, así como un total de 28 plantas de RMX y prefabricados.

Acciones de Cementos Pacasmayo se disparan

De acuerdo con Kallpa SAB, el valor de la operación (S/5.100 millones) equivale a un múltiplo EV/EBITDA de 9.0 veces, nivel que se encuentra en línea con el de compañías comparables de la región. De igual forma, el valor de patrimonio (equity) ascendería a cerca de S/3.607 millones, lo que representa S/8,44 por acción común, es decir, una prima de 88% respecto al precio de mercado del cierre de ayer.

Para la SAB, el cambio de accionista controlado gatillaría una Oferta Pública de Adquisición (OPA) posterior para accionistas minoritarios y provocaría una reacción positivo en precio de la acción en la rueda de hoy. Precisamente, Bloomberg reportó que las acciones de Holcim cerraron este martes con un incremento del 1,6% alcanzando un nuevo máximo histórico.

A partir de la operación de compra de Inversiones Aspi, Holcim tendrá el control mayoritario de Cementos Pacasmayo, mientras el resto de la propiedad se distribuye entre las principales AFP peruanas (24%), otros accionistas (19%) y ADR (7%). Como es de conocimiento público, la compañía peruana fue fundada hace 67 años y ofrece soluciones y materiales para la construcción.

Además, posee más de 300 puntos de venta DINO, red minorista que se complementarían con Disensa, miembro de Holcim, la red de tiendas y materiales para la construcción con presencia en Latinoamérica. Su portafolio de productos abarca los mercados residencial, comercial y de infraestructura.