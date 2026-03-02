HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

La congresista enfrenta un procedimiento sancionador por presunta falsedad en su hoja de vida, según el JEE de Lima Centro 1. La resolución advierte que la candidata no reportó participaciones sociales en la empresa CYL Servicios.

Yarrow no habría declarado en su hoja de vida su participación en una empresa. Foto: difusión
Yarrow no habría declarado en su hoja de vida su participación en una empresa. Foto: difusión

La congresista Norma Yarrow habría consignado información falsa en su hoja de vida, según una resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El organismo electoral le otorgó un plazo de un día calendario para presentar sus descargos. La observación se centra en la declaración de bienes y participaciones societarias.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la Resolución N.º 01610-2026-JEE-LIC1/JNE, el Jurado Electoral Especial inició un procedimiento sancionador contra la aspirante a la primera vicepresidencia por Renovación Popular. El documento advierte una presunta discrepancia entre lo que declaró en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) y la información oficial remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Norma Yarrow no habría consignado información sobre su participación en un empresa. Foto: JEE Lima Centro 1

Norma Yarrow no habría consignado información sobre su participación en un empresa. Foto: JEE Lima Centro 1

PUEDES VER: Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

lr.pe

En su DJHV, Norma Yarrow indicó en su declaración de bienes y rentas que no tenía acciones ni participaciones que reportar. Sin embargo, un informe de fiscalización señala que figura con 200 participaciones sociales en la empresa CYL Servicios, Importación, Exportación S.R.L., inscrita en la partida registral N.º 00030163.

El JEE sostiene que existen indicios razonables de una infracción al numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. La norma establece sanciones cuando se verifica falsedad en la información consignada en la hoja de vida. La multa puede oscilar entre una y diez Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, el caso podría remitirse al Ministerio Público.

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida y JEE le da un día para aclararlo

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida y JEE le da un día para aclararlo

Notas relacionadas
Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

LEER MÁS
Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

LEER MÁS
José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

LEER MÁS
Encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos 2026

Encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Javier Milei anuncia 90 reformas en su discurso anual ante el Congreso para rediseñar Argentina

Política

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025