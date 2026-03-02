Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Yarrow no habría declarado en su hoja de vida su participación en una empresa. Foto: difusión

Yarrow no habría declarado en su hoja de vida su participación en una empresa. Foto: difusión

La congresista Norma Yarrow habría consignado información falsa en su hoja de vida, según una resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El organismo electoral le otorgó un plazo de un día calendario para presentar sus descargos. La observación se centra en la declaración de bienes y participaciones societarias.

De acuerdo con la Resolución N.º 01610-2026-JEE-LIC1/JNE, el Jurado Electoral Especial inició un procedimiento sancionador contra la aspirante a la primera vicepresidencia por Renovación Popular. El documento advierte una presunta discrepancia entre lo que declaró en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) y la información oficial remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Norma Yarrow no habría consignado información sobre su participación en un empresa. Foto: JEE Lima Centro 1

En su DJHV, Norma Yarrow indicó en su declaración de bienes y rentas que no tenía acciones ni participaciones que reportar. Sin embargo, un informe de fiscalización señala que figura con 200 participaciones sociales en la empresa CYL Servicios, Importación, Exportación S.R.L., inscrita en la partida registral N.º 00030163.

El JEE sostiene que existen indicios razonables de una infracción al numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. La norma establece sanciones cuando se verifica falsedad en la información consignada en la hoja de vida. La multa puede oscilar entre una y diez Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, el caso podría remitirse al Ministerio Público.