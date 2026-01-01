Petroperú: Impulsan moción de censura contra ministra de Economía por decreto que privatiza a la petrolera

Ministra de Economía tiene responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú, señala el documento

Ministra de Economía tiene responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú, señala el documento

La congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) redactó una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por su responsabilidad política en la emisión del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado a dos horas de que acabe el 2025, que dispone la reorganización de Petroperú y allana el camino para su privatización. La iniciativa cuestiona el uso de esta norma excepcional y advierte impactos económicos, sociales y regionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el documento, el Poder Ejecutivo "ha incurrido en un abuso para aplicar reformas estructurales" sin un debate previo en el Parlamento. Bajo un enfoque de "optimización", la norma permitiría el desmantelamiento de activos estratégicos de Petroperú como la Nueva Refinería de Talara y pondría en riesgo su viabilidad operativa a largo plazo.

TE RECOMENDAMOS REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la autorización para transferir S/240 millones desde el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para cubrir gastos por despido de personal. Esta medida sacrifica recursos que estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial, profundizando las brechas sociales en el interior del país.

La moción también critica la obligación impuesta a Petroperú de transferir S/ 144 millones a ProInversión para la gestión y eventual enajenación de sus activos. Esta disposición reduce el valor patrimonial de la empresa estatal e implica un subsidio orientado a su liquidación, advierte.

Otro punto central es el impacto sobre el canon petrolero, que depende de la producción efectiva. El documento advierte que la facultad del Ejecutivo para culminar contratos de explotación vigentes podría generar una paralización técnica de pozos en el noroeste del país, lo que afectaría directamente los ingresos de gobiernos regionales, locales y universidades, especialmente en Piura.

Además, se señala que la resolución unilateral de contratos de servicios pondría en riesgo la continuidad de la Nueva Refinería de Talara, considerada un activo estratégico para el abastecimiento de combustibles y el dinamismo económico del norte peruano. La eventual paralización o ineficiencia de la refinería tendría, según la moción, efectos a nivel nacional.

En el plano laboral, señala que las medidas impulsadas por Denisse Miralles promueve la tercerización masiva y precaria, así como de facilitar despidos de trabajadores calificados y personal de servicios. Esto, afirman, vulnera el derecho al trabajo y amenaza la paz social, al dejar a cientos de familias en una situación de incertidumbre.

Finalmente, la moción cuestiona la capacidad técnica de la ministra Miralles para diseñar un plan de salvataje de Petroperú que no implique la entrega del patrimonio estatal. También se le atribuye responsabilidad por declaraciones oficiales que habrían afectado el valor de los bonos soberanos, lo que, según los firmantes, evidencia una falta de idoneidad para continuar en el cargo.

De ser admitida y aprobada por el Pleno del Congreso, la censura obligaría a la ministra de Economía y Finanzas a presentar su renuncia.