HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Economía

Petroperú: Impulsan moción de censura contra ministra de Economía por decreto que privatiza a la petrolera

La iniciativa parlamentaria cuestiona el decreto de urgencia que privatizar Petroperú y advierte riesgos para la seguridad energética del país.

Ministra de Economía tiene responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú, señala el documento
Ministra de Economía tiene responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú, señala el documento

La congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) redactó una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por su responsabilidad política en la emisión del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado a dos horas de que acabe el 2025, que dispone la reorganización de Petroperú y allana el camino para su privatización. La iniciativa cuestiona el uso de esta norma excepcional y advierte impactos económicos, sociales y regionales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el documento, el Poder Ejecutivo "ha incurrido en un abuso para aplicar reformas estructurales" sin un debate previo en el Parlamento. Bajo un enfoque de "optimización", la norma permitiría el desmantelamiento de activos estratégicos de Petroperú como la Nueva Refinería de Talara y pondría en riesgo su viabilidad operativa a largo plazo.

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

lr.pe

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la autorización para transferir S/240 millones desde el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para cubrir gastos por despido de personal. Esta medida sacrifica recursos que estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial, profundizando las brechas sociales en el interior del país.

La moción también critica la obligación impuesta a Petroperú de transferir S/ 144 millones a ProInversión para la gestión y eventual enajenación de sus activos. Esta disposición reduce el valor patrimonial de la empresa estatal e implica un subsidio orientado a su liquidación, advierte.

PUEDES VER: Ley Chlimper 2.0: Gobierno alista reducción del impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

lr.pe

Otro punto central es el impacto sobre el canon petrolero, que depende de la producción efectiva. El documento advierte que la facultad del Ejecutivo para culminar contratos de explotación vigentes podría generar una paralización técnica de pozos en el noroeste del país, lo que afectaría directamente los ingresos de gobiernos regionales, locales y universidades, especialmente en Piura.

Además, se señala que la resolución unilateral de contratos de servicios pondría en riesgo la continuidad de la Nueva Refinería de Talara, considerada un activo estratégico para el abastecimiento de combustibles y el dinamismo económico del norte peruano. La eventual paralización o ineficiencia de la refinería tendría, según la moción, efectos a nivel nacional.

En el plano laboral, señala que las medidas impulsadas por Denisse Miralles promueve la tercerización masiva y precaria, así como de facilitar despidos de trabajadores calificados y personal de servicios. Esto, afirman, vulnera el derecho al trabajo y amenaza la paz social, al dejar a cientos de familias en una situación de incertidumbre.

Finalmente, la moción cuestiona la capacidad técnica de la ministra Miralles para diseñar un plan de salvataje de Petroperú que no implique la entrega del patrimonio estatal. También se le atribuye responsabilidad por declaraciones oficiales que habrían afectado el valor de los bonos soberanos, lo que, según los firmantes, evidencia una falta de idoneidad para continuar en el cargo.

De ser admitida y aprobada por el Pleno del Congreso, la censura obligaría a la ministra de Economía y Finanzas a presentar su renuncia.

Notas relacionadas
Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

LEER MÁS
Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

LEER MÁS
Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: Gobierno alista reducción del impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

Ley Chlimper 2.0: Gobierno alista reducción del impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

LEER MÁS
Conoce los horarios de atención especiales del 31 de diciembre y del 1 de enero en Metro, Wong, Tottus, Plaza Vea y otros supermercados del Perú

Conoce los horarios de atención especiales del 31 de diciembre y del 1 de enero en Metro, Wong, Tottus, Plaza Vea y otros supermercados del Perú

LEER MÁS
El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

LEER MÁS
Precio del m2 sube a S/6.806 en Lima Metropolitana: estos son los distritos más baratos y caros para vivir

Precio del m2 sube a S/6.806 en Lima Metropolitana: estos son los distritos más baratos y caros para vivir

LEER MÁS
Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Economía

Petroperú: Gobierno publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

Ley Chlimper 2.0: Gobierno alista reducción del impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos

NPerú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025