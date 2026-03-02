Minem declara estado de emergencia en suministro de gas tras fuga en Cusco

Mediante una resolución del Minem, se declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo. | Andina

Mediante una resolución del Minem, se declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo. | Andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó a la ciudadanía que, ante la detección de fuga de gas en el kilómetro 43 (KP43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni en Cusco, se declaró en emergencia hasta al 14 de marzo el suministro de gas natural a través del Sistema de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

Esta medida permitirá adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro de gas natural, a fin de evitar el desabastecimiento y garantizar la estabilidad mientras se ejecutan las acciones correctivas, conforme el Decreto Supremo N° 017-2018-EM

Por su lado, la empresa distribuidora de gas natural Cálidda, informó que se ha dispuesto un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV (no están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros), de acuerdo con la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH.

Si bien la causa de la interrupción no está atribuida a la operación de Cálidda, señalaron que trabajarán de manera ininterrumpida y en estrecha coordinación con TGP y con las autoridades competentes para mitigar el impacto de esta situación.

Fuga de gas en el distrito cusqueño de Megantoni

La mañana del domingo 1 de marzo se detectó una rotura de los ductos (gas y líquidos) de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano.

El comunicado emitido por TGP, afirmó que a las 11:00 horas se activó su plan de respuesta tras detectar la fuga y posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada a la altura del “KP43” del distrito Megantoni, en la provincia cusqueña de La Convención. Asimismo, manifestó que las causas del incidente son materia de investigación y se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes.

Según el documento, se desplegó todas las medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como las acciones adecuadas para minimizar el impacto ambiental. Además, indica que se ha suspendido temporalmente el transporte de gas en ese tramo, mientras se controla la emergencia. Como medida de seguridad preventiva, los sistemas de transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL) han sido suspendidos temporalmente.

Finalmente, TGP informa que las causas del incidente son materia de investigación y que se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes para atender cualquier solicitud de información.