HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Estados Unidos e Israel atacan a Irán | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

La conductora de 'Sin guion', Rosa María Palacios, criticó al presidente de la república, José María Balcázar, al recordar casos como el de la creación de "universidades de papel", contrataciones de sus allegados y la denuncia por colusión en su contra.

La periodista mencionó que Balcázar se encuentra procesado por colusión. Foto: composición LR
La periodista mencionó que Balcázar se encuentra procesado por colusión. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en su programa de hoy cuestionó severamente al mandatario José María Balcázar tras el destape del caso de una joven que habría sido beneficiada con un contrato después de reunirse con este cuando asumió su cargo de parlamentario en el año 2021. “Un poema, el presidente. Acá la discusión es si llega al 28 de julio o no. Yo ya no sabría qué decirles la verdad, y debería, ¿no? Pero, francamente, no creo que en el Congreso encuentren uno mejor. Este los representa plenamente”, opinó.

Únete a nuestro canal de política y economía

Pero las controversias con Balcázar no terminan ahí, debido a que está también el antecedente de la promulgación de ocho leyes para crear universidades que fueron promovidas por el hoy presidente cuando ejercía sus funciones de congresista de la república, pese a que no se contaba con presupuesto para esto. Para la periodista, esto no habría sido más que una “estafa”, ya que estas, finalmente, resultan ser “universidades de papel”.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, la conductora de ‘Sin guion’ recordó que el mandatario se encuentra aún procesado a raíz de una denuncia que le hiciera la fiscal Delia Espinoza por colusión tras intercambiar su voto a favor de Patricia Benavides por un puesto dentro de la Fiscalía para la pareja de su hijo. Sin embargo, la investigación se encuentra en stand-by dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde hace más de un año.

PUEDES VER: Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

lr.pe

Por otra parte, en cuanto al pedido de revisión de las leyes procrimen, la periodista reiteró que lo que se necesita es un Congreso que pueda “revertir esta situación”, ya que actualmente no se cuenta con las herramientas para combatir el crimen organizado luego de que los mismos parlamentarios se encargaran de obstaculizar, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia. “Los señores congresistas se encuentran investigados y procesados; entonces, tienen que hacer leyes para exonerarse de responsabilidad”, agregó.

Notas relacionadas
Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

LEER MÁS
José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

LEER MÁS
Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

Tacna: capturan a presunto integrante de banda que asaltaba a menores y estudiantes

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025