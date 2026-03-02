RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

Rosa María Palacios en su programa de hoy cuestionó severamente al mandatario José María Balcázar tras el destape del caso de una joven que habría sido beneficiada con un contrato después de reunirse con este cuando asumió su cargo de parlamentario en el año 2021. “Un poema, el presidente. Acá la discusión es si llega al 28 de julio o no. Yo ya no sabría qué decirles la verdad, y debería, ¿no? Pero, francamente, no creo que en el Congreso encuentren uno mejor. Este los representa plenamente”, opinó.

Pero las controversias con Balcázar no terminan ahí, debido a que está también el antecedente de la promulgación de ocho leyes para crear universidades que fueron promovidas por el hoy presidente cuando ejercía sus funciones de congresista de la república, pese a que no se contaba con presupuesto para esto. Para la periodista, esto no habría sido más que una “estafa”, ya que estas, finalmente, resultan ser “universidades de papel”.

Además, la conductora de ‘Sin guion’ recordó que el mandatario se encuentra aún procesado a raíz de una denuncia que le hiciera la fiscal Delia Espinoza por colusión tras intercambiar su voto a favor de Patricia Benavides por un puesto dentro de la Fiscalía para la pareja de su hijo. Sin embargo, la investigación se encuentra en stand-by dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde hace más de un año.

Por otra parte, en cuanto al pedido de revisión de las leyes procrimen, la periodista reiteró que lo que se necesita es un Congreso que pueda “revertir esta situación”, ya que actualmente no se cuenta con las herramientas para combatir el crimen organizado luego de que los mismos parlamentarios se encargaran de obstaculizar, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia. “Los señores congresistas se encuentran investigados y procesados; entonces, tienen que hacer leyes para exonerarse de responsabilidad”, agregó.